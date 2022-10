Andrés Caleca: Al menos 10 millones de electores no podrán votar el próximo año

El expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Andrés Caleca, quien se encuentra de visita en el estado Monagas, aseguró que ante el anuncio de elecciones para el año próximo, la oposición debe prepararse, buscar los diálogos posibles para lograr derrotar al oficialismo, sobre todo, cuando al menos, 10 millones de venezolanos se encuentran fuera del país y no podrán sufragar.

«Alrededor de cuatro millones y medio de votantes no están habilitados para votar fuera del país, eso representa un 20% del padrón electoral, no pueden acudir a los Consulados, tienen normas absurdas; pero además, 3 millones de nuevos votantes no se han registrado; más de 2 millones han migrado de un lugar a otro dentro del país y no han actualizado sus datos, por tanto, tampoco podrán elegir, esto suma 10 millones que no podrán votar el próximo año», aseguró.

Caleca agregó, que la primera tarea es luchar porque el CNE coloque máquinas en áreas donde sobre todo, los jóvenes que están próximos a cumplir mayoría de edad, puedan dirigirse a legalizar su registro para participar, por lo que están planteando varias estrategias de motivación y movilización al respecto.

Unidad necesaria y urgente

Asimismo indicó que es necesaria y urgente la unidad de todos los partidos que adversan al Gobierno Nacional para poder obtener mayoría, tal como ocurrió en el estado Barinas durante los últimos comicios. «Hay que ser suficientemente inteligentes para motivar a los electores de esos partidos a los que se les otorgó tarjetas, como el caso de Acción Democrática, hay que ponerse de acuerdo en cuanto a los elementos del reglamento para las primarias. Se requiere mayor unidad de propósito, estrategia, elementos comunes entre todos», precisó

Añadió que para el 2024, hay una oportunidad de oro para participar en los comicios, que además pudieran ser adelantados, de acuerdo a lo anunciado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Sin embargo aseguró que «hay tiempo para erradicar el totalitarismo, es la coalición de quienes gobiernan a Venezuela, frente a eso hay que reaccionar, la vía es electoral, luchando cada milímetro».

«Fui presidente del CNE en 1999, cuando se aprobó la nueva Constitución Nacional, el 15 de diciembre y quince días después, se produce la primera violación, con el nombramiento de miembros del Consejo Nacional Electoral, afecto al gobierno, la oposición se abstuvo el 2015 y esa estrategia no nos llevó a ninguna parte, ahora tenemos la oportunidad de salir adelante», dijo para finalizar el expresidente del CNE.

