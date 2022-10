Roselia Moreno: «Para evitar el cáncer de mama hay que chequearse siempre»

Cuando este miércoles se recuerda el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, el equipo de La Verdad de Monagas, se dirigió hasta la casa de una mujer luchadora y sobreviviente de esta enfermedad, que nos comentó su experiencia durante el tiempo que le fue detectada la patología.

Roselia Moreno, mencionó que gracias a que se tocó durante el momento en el cual se estaba duchando, detectó un bulto anormal en uno de sus senos, por lo que unos cinco meses después decidió acudir al médico para que le dijera de qué se trataba.

«Al palparme un nódulo, no fui de inmediato al médico, sino que comencé a hacerme mis exámenes, ya luego que fui, me detectaron que tenía nivel tres, y había que extirpar todo el seno, sin embargo, no hubo necesidad, por lo que le doy infinitas gracias a Dios, porque es importante tener la fe, el apoyo de la familia y chequearse siempre», destacó.

Sin perder la fe

Moreno, como mujer comprometida de la iglesia, dijo que no perdió la fe en que sanaría completamente, «Así fue, porque luego que me operaron en el año 2002, me hicieron quimioterapia, me hago seguimiento de mi mamografía, pero gracias a Dios, la doctora me dice que me encuentro bien».

Moreno envió como consejo acudir al médico, no solo al sentirse malestar, sino, chequearse siempre, porque «detectar un problema a tiempo evita males mayores, cuando a uno le diagnostican a tiempo la enfermedad, hay que luchar hasta el final, porque el problema más grande es cuando no aceptamos la enfermedad ni lo comunicamos para que nos den una orientación, todo tipo de enfermedad a tiempo tiene cura», recalcó.

Ataca 1% de los hombres

Como es sabido, el cáncer de mama ataca a muchas mujeres en la actualidad, aun cuando un 1% de los hombres también corren el riesgo de sufrir la patología, unas personas pueden tenerlo por descendencia, por lo que los médicos recomiendan tener una vida saludable, hacer ejercicios y realizarse el chequeo anualmente a partir de los 30 años de edad.

Lea También:

Pareja tomó las instalaciones de la Catedral de Maturín para dormir