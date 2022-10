Netflix: ¿Cuáles son los estrenos de películas en octubre?

Al igual que con las series que se podrán ver este mes de octubre, Netflix también estrena filmes para ir palpitando Halloween, desde la adaptación de un cuento de Stephen King, pasando por un largometraje de animación del gran Henry Selick (quien retoma la dirección después de una prolongada ausencia), hasta una historia que transcurre en una escuela de magia donde todo es posible.

En esta nota, las principales películas que llegan a Netflix en octubre:

El teléfono del señor Harrigan

El director de Un sueño posible, John Lee Hancock, dirigió esta nueva adaptación de una obra de Stephen King (en este caso, de un cuento que el propio cineasta adaptó), con producción de Blumhouse y de Ryan Murphy. El relato se centra en un joven llamado Craig (Jaeden Martell, a quien pudimos ver en otra transpolación de un texto de King, la exitosa IT), quien entabla una amistad con un hombre conocido como Mr. Harrigan (interpretado por Donald Sutherland). Un día, Craig le entrega un viejo celular y, cuando su confidente muere, el joven empieza a escuchar unos extraños mensajes y sospecha que se trata de Harrigan, quien intenta comunicarse con él desde el más allá.

Además, otros sucesos aterradores suceden en su entorno y Craig ata cabos sobre quién es el titiritero detrás de los hechos. “Un niño y un anciano millonario tienen en común su amor por los libros… y sus primeros iPhone. Pero aunque la muerte parece separarlos, su misteriosa conexión se mantiene viva”, revela Netflix sobre el filme. Estreno 5 de octubre.

Togo

Uno de los estrenos más anticipados del mes es, sin dudas, Togo, escrita y dirigida por Israel Adrián Caetano, nada menos que la primera película uruguaya de Netflix, protagonizada por Diego Alonso, Catalina Arrillaga, Néstor “Tito” Prieto y Luis Alberto Acosta. Alonso interpreta al Togo del título, un cuidacoches que deberá proteger su territorio ante la amenaza de unos traficantes que intentan persuadirlo a él y a sus amigos de vender drogas en las calles en las que se mueve frecuentemente. Lejos de dejarse amedrentar, Togo irá hasta las últimas consecuencias con el objetivo de proteger a la zona que tanto conoce de una escalada de violencia que parece inevitable.

“Volver a grabar en Uruguay es una situación muy especial para mí. Siento que esta es una gran oportunidad para contar la historia de Togo, un personaje que surge de mi imaginación, con el que comparto valores y que admiro, teniendo, además, la libertad creativa y el apoyo de Netflix para poder hacerlo. Era un desafío contar una historia que sucede a pesar de todo. Algo más universal, de un hombre defendiendo lo propio, que también es lo de todos. Siempre me gustaron las historias de superación y más las que pasan en silencio e invisibles ante los ojos de la mayoría”, manifestó Caetano en un comunicado sobre su flamante film que arriba este mes a Netflix y que parece ser otro de esos grandes westerns urbanos del director, en la línea de la inolvidable Un oso rojo. Estreno 5 de octubre.

La chica más afortunada del mundo

Mila Kunis protagoniza el thriller que se suma a la plataforma en octubre -originalmente titulado La chica que lo tenía todo-, dirigido por Mike Barker y escrito por Jessica Knoll, quien adaptó su propia novela, Luckiest Girl Alive, que fue editada en 2015 y se convirtió en un verdadero fenómeno. Kunis interpreta a Ani Fanelli, una escritora que tiene una vida aparentemente perfecta en Nueva York. Sin embargo, todo se empieza a desmoronar cuando se estrena un documental true crime [de crímenes reales] que la afecta profundamente, ya que está conectado con una aterradora historia escolar.

De esta forma, Ani entra en un espiral de traumas del que le costará salir. “Estoy así de cerca de la vida que nadie pensó que merecía”, se la escucha decir en el adelanto. “Llevé esta cosa horrible sola conmigo durante años, ¡y acumulé toda esta rabia! No sé qué soy yo y qué parte me inventé”, añade y concluye: “A veces me siento como una muñeca a cuerda. Gira la llave y te diré exactamente lo que quieres oír”. La chica más afortunada del mundo tiene un gran elenco secundario apuntalando a Kunis, con los nombres de Scoot McNairy, Connie Britton, Jennifer Beals y Finn Wittrock. Estreno 7 de octubre.

La maldición de Bridge Hollow

Como ya adelantamos, Netflix se prepara para la llegada de Halloween con estrenos de series aterradoras como El club de la medianoche, de Mike Flanagan y El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. En cuanto a los estrenos cinematográficos, la plataforma también incorpora producciones de esta índole, como el caso de La maldición de Bridge Hollow, la película de Jeff Wadlow (Kick-Ass 2) que pone el foco en una adolescente que despierta, sin proponérselo, a un inquieto espíritu que hará que las decoraciones de Halloween cobren vida en la ciudad en la que habita.

Para intentar reparar el daño, la protagonista acudirá a su padre, quien inicialmente se muestra escéptico ante lo que está sucediendo. “Un papá que odia Halloween termina ayudando a su hija a salvar a la ciudad cuando un espíritu travieso da vida a las decoraciones y desata el caos”, adelanta Netflix sobre el film protagonizado por Priah Ferguson y Marlon Wayans. Estreno 14 de octubre.

La escuela del bien y del mal

El gran Paul Feig (Damas en guerra, Spy: Una espía despistada, Cazafantasmas) está de regreso con esta prometedora adaptación de la novela de Soman Chainani, centrada en dos amigas que terminan en dos grupos diferentes cuando entran a una escuela de magia. De acuerdo a lo que adelanta la plataforma de streaming, el foco del film de Feig está puesto en ese vínculo entre Sophie (Sophia Anne Caruso) y Agatha (Sofia Wylie), que será puesto a prueba “cuando son transportadas a una escuela mágica para futuros héroes y villanos de cuentos de hadas”.

Una vez allí, Sophie irá a la zona de villanos y tendrá como “madrina” a Lady Lesso (Charlize Theron). Agatha, por su parte, estará en el área “del bien”, con la profesora Clarissa Dovey (Kerry Washington) como mentora. La puja entre ambos sectores será lo que propulse este relato que tiene en su elenco a Michelle Yeoh, Laurence Fishburne, Ben Kingsley, Patti LuPone y Cate Blanchett como narradora. Un verdadero lujo. Estreno 19 de octubre.

El ángel de la muerte

En octubre llega a Netflix la película del danés Tobias Lindholm (coequiper de guion de parte de la filmografía de Thomas Vinterberg), escrita por Krysty Wilson-Cairns y basada en un escalofriante caso real que narró Charles Graeber en su libro publicado en 2013, The Good Nurse, sobre el asesino serial Charles Cullen, interpretado en el filme por Eddie Redmayne. En cuanto a Jessica Chastain, la ganadora del Oscar personifica a Amy, una madre soltera que sufre de una seria condición cardíaca y quien trabaja como enfermera a sol y sombra por el bienestar de su familia y en detrimento de su propia salud.

En ese contexto en el que se siente agobiada y presionada por no fallar, la mujer conoce a Cullen, ese carismático colega recién llegado con quien comparte detalles de su vida y a quien ve como “su nuevo ángel guardián”. Sin embargo, a medida que ellos forjan una amistad, las misteriosas muertes de varios pacientes encienden las alarmas en Amy, quien sospechará de ese hombre que esconde un pasado aterrador. El ángel de la muerte también tiene en su elenco a Kim Dickens, Noah Emmerich y Nnamdi Asomugha. Estreno 26 de octubre.

Wendell y Wild

Otro gran estreno de Netflix de octubre es Wendell y Wild, la nueva película de animación stop-motion del brillante Henry Selick (El extraño mundo de Jack, Coraline y la puerta secreta), escrita por el director junto a Jordan Peele (¡Huye!, ¡Nop!). De acuerdo a lo que reveló la plataforma, “en esta animación cuadro por cuadro, dos hermanos demonio, con las voces en inglés de Keegan‑Michael Key y Peele, se escapan del inframundo”.

Se trata de una comedia negra que comenzó a gestarse hace siete años y que está basada en un libro inédito escrito por Selick y Clay McLeod Chapman sobre esos dos hermanos demonios, Wendell y Wild, que buscan la ayuda de la joven Kat (con la voz de Lyric Ross, la talentosa actriz que interpretó a Deja Pearson en la popular serie This Is Us), quien fue la responsable de invocarlos a la “Tierra de los Vivos” para emprender una fascinante aventura. Estreno 28 de octubre.

