¡Electrizante! Cardi B se roba el show como invitada al concierto de Bad Bunny (+Video)

Cardi B se volvió viral junto a Bad Bunny al cantar juntos el fin de semana.El cantante boricua sigue causando sensación con su gira World’s Hottest Tour, con conciertos masivos en los estadios más grandes de los Estados Unidos y Latinoamérica.

El reguetonero actuó el sábado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en los Estados Unidos, a casa llena y una invitada que se robó el show fue sin lugar a dudas la rapera de origen dominicano.

Belcalis Almánzar, nombre de pila de la artista, apareció en escena para cantar el hit mundial «I like it», grabado en 2018 con J Balvin y Bad Bunny y que supera el billón de reproducciones en YouTube.

De acuerdo con videos que circulan en las redes sociales, cuando salió Cardi B el aforo «se fue abajo» en referencia al ovacionado recibimiento y de inmediato, además de ese tema, la famosa cantó el hit que la dio a conocer, «Bodak Yellow».

Ella estaba vestida de un llamativo enterizo negro con piedras y brillo diseñado en 1991 bajo la firma de Dolce & Gabbana.

Se estima que al concierto acudieron unas 50 mil personas.

Cardi B y Bad Bunny | Foto: Instagram

Cardi B: «Bad Bunny es tan genial y humilde»

La intérprete de «Money» también se disfrutó el concierto como una más y así lo dejó ver en sus historias de Instagram bailando y cantando. Asimismo, mostró desde el área privada donde se encontraba la panorámica del show, con un estadio completamente lleno, y le deseó bendiciones.

Luego, en Twitter, resaltó la humildad del cantante de «Titi me preguntó«, una de las cualidades que, según escribe, lo ha llevado al éxito.

«Bad Bunny es tan genial y humilde… Tomó fotos e hizo videos con mis primos y se aseguró de que todos en su fiesta (concierto) la pasaran bien… Solo lo digo porque no veo a muchos artistas haciendo esto. Está bendecido pero veo la razón», tuiteó la ganadora del Grammy americano.

Recoge el medio Europa FM que no es la primera vez que cantan el tema I like it en vivo. Ya lo hicieron en el año 2018 en American Music Awards celebrados en el Microsoft Theater, también en Los Ángeles.

Bad Bunny: Rey de las colaboraciones

El junte abre los rumores de una posible colaboración.

En el concierto también actuó de sorpresa el reguetonero Arcángel, siendo igualmente ovacionado.

«El conejo malo», que fue el máximo ganador en la reciente entrega de los Latin Billboard pese a no asistir, vendrá a República Dominicana con su gira el 21 y 22 de octubre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Con información de Diario Libre

