¡Justicia! Asesino de John Lennon no podrá salir de la cárcel tras 42 años del crimen

Un total de 12 veces las autoridades de Nueva York le han negado la libertad condicional del asesino de John Lennon, Mark David Chapman, quien la ha estado solicitando cada dos años desde el año 2000

Chapman, que tiene en la actualidad 67 años, mató a tiros al exintegrante de la mítica banda The Beatles en 1980, a las puertas de su residencia en el edificio Dakota de la Gran Manzana, y por ese crimen fue condenado a 20 años de cadena perpetua. Tenía 25 años y John Lennon 40 años

Recluido en la prisión de alta seguridad de Wende, en el estado de Nueva York, el asesino del cantante compareció a finales de agosto ante la Junta de Libertad Condicional del estado de Nueva York, que rechazó su petición, por lo que no podrá presentar otra solicitud hasta 2024, apuntaron medios locales.

Aunque todavía no han sido publicadas las razones del rechazo de su solicitud, en anteriores ocasiones se adujo que su libertad es “incompatible con el bienestar y la seguridad de la sociedad” y que supondría “minimizar la gravedad de su crimen, con lo que minaría el respeto a las leyes”.

Asesino confeso

Mark David Chapman nació en Fort Worth, Texas, en 1955. Su padre, David Curtis Chapman, fue sargento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y su madre, Kathryn Elizabeth Pease, era enfermera.

Chapman asistió al instituto en el Columbia High School. A los catorce años de edad tomaba drogas, se saltaba las clases, y una vez huyó de su casa y vivió en las calles durante dos semanas. Chapman declaró que era víctima de acoso escolar debido a que no era un buen atleta. Su banda favorita era The Beatles. En ese momento consumía marihuana, cocaína, ácido, heroína, mezcalina y barbitúricos.

Ya adulto Chapman desarrolló una serie de obsesiones que incluían el libro «El guardián entre el centeno» y John Lennon, además, comenzó «a escuchar voces». Como le escribió en septiembre de 1980, a su amiga, Lynda Irish, a quien le dijo «Me estoy volviendo loco»

Mark David Chapman cometió el delito mientras Lennon y su esposa Yoko Ono estaban fuera del edificio de apartamentos Dakota, en Nueva York.

La evolución de Chapman tras las rejas

Chapman disparó cinco veces contra John Lennon, alcanzándole una de ellas en la espalda provocándole una herida en el pulmón derecho; otra de ellas impactó en el brazo izquierdo de Lennon; otra le impactó en el cuello; la cuarta bala le ocasionó una hemorragia en una arteria del corazón y la quinta bala impactó en la pared. Permaneció en el lugar hasta que fue arrestado por la policía, y se declaró culpable del delito. Fue sentenciado a cadena perpetua, y en la actualidad está encarcelado en el Wende Correctional Facility en Alden, estado de Nueva York, después de haberle sido denegada la libertad condicional en once ocasiones.​

El día del crimen

De acuerdo con la investigación policial, portales informativos y Wikipedia la mañana del 8 de diciembre de 1980, Mark David Chapman partió desde el Hotel Sheraton, de Nueva York, compró un ejemplar del libro «El Guardián entre el centeno», en que él escribió «Esta es mi declaración», y lo firmó como «Holden Caulfield». Luego pasó la mayor parte del día en la entrada del edificio Dakota donde Lennon vivía con Yoko Ono, su esposa, hablando con otros fanes y con el portero.

Alrededor de las cinco de la tarde, Lennon y Ono dejaron el Dakota para una sesión de grabación en Record Plant Studios. Mientras caminaban hacia su limusina en la acera, Chapman le dio la mano a Lennon y le tendió una copia del nuevo disco de Lennon, Double Fantasy, para que la firmara.12​ El fotógrafo Paul Goresh estaba presente cuando Lennon le firmó el álbum a Chapman y tomó una fotografía del momento. Chapman declaró: «En ese momento, mi parte buena ganó y quería regresar a mi hotel, pero no podía. Esperé hasta que regresó. Él sabía dónde van los patos en invierno, y yo quería saberlo» (en una referencia a The Catcher in the Rye, dado que era una pregunta que recurrentemente se hacía el protagonista).

En esta fotografía tomada por Paul Goresh se ve a Chapman cuando le pide un autógrafo horas antes de asesinar a Lennon

Alrededor de las 10:49 de la noche, la limusina de Lennon regresó al Dakota. En la acera, Lennon y su esposa Yoko Ono salieron del coche, pasaron al lado de Chapman y caminaron hacia el arco de entrada al patio del edificio. Desde la calle que estaba a sus espaldas, Chapman disparó seis balas con un revólver calibre 38 Special, de las cuales cuatro impactaron a Lennon en la espalda y el hombro izquierdo. El certificado de defunción describía la causa de la muerte: «Heridas múltiples en el hombro izquierdo y pecho; pulmón izquierdo y arteria subclavia izquierda; hemorragia externa e interna y shock».

Chapman permaneció en la escena, sacó su copia de The Catcher in the Rye y lo leyó hasta que llegó la policía.

Miembros del Departamento de Policía de Nueva York fueron los primeros en examinar los disparos; reconociendo que las heridas de Lennon eran severas, decidieron llevarlo a su coche policial al Hospital Roosevelt. Chapman fue arrestado sin ningún incidente, mientras el músico John ​ Lennon era declarado muerto a las 11:15 de la noche en St. Luke’s-Roosevelt Hospital Center, de Nueva York.

Mark David Chapman de 25 años de edad, fue sentenciado a 20 años de cadena perpetua y permanece encarcelado en el Wade Correctional Facility en Alden, Nueva York.

John Lennon y Yoko Ono en las afueras del mítico Edificio Dakota, su última residencia juntos, en Nueva York

