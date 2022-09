César Tovar: El candidato presidencial de Primero Venezuela es José Brito

En el marco del segundo aniversario de Primero Venezuela, César Tovar, coordinador regional de la tolda política afirmó que ya tienen candidato presidencial en la figura de José Brito.

Tovar fue el invitado al programa «La Verdad Radio TV«, que se transmite a través de Sonora 99.3 FM y Monagas Visión, donde expresó que esta organización política no le debe nada a nadie y que se ha labrado su destino haciendo el trabajo en todos los estados del país, incluido Monagas.

«Nosotros no somos una división de Primero Justicia. Precisamente, nosotros no le debemos nada a nadie. No formamos parte de Primero Justicia. Ellos tienen su directiva y sí, es verdad, su tarjeta está judicializada por el TSJ, pero nosotros no formamos parte de ellos. Al contrario de otras organizaciones políticas, Primero Venezuela tiene vida propia y no le debemos nada a nadie. Nuestra fundación fue el 4 de septiembre de 2020 y en días pasados cumplimos 2 años. Somos autónomos, tenemos nuestros propios dirigentes y no tenemos el nombre de nadie».

Esta tolda política fue fundada por Luis Parra y José Brito, así como por José Aparicio quien fue diputado a la AN por Monagas. «Primero Venezuela es un partido progresista y humanista, está soportado en cinco bases principales entre ellas, el respeto a los derechos humanos, a la propiedad privada, la justicia social y el bien común. Tenemos vida propia y dirigentes regionales, muchos de ellos electos como diputados nacionales en el 2020 y en el pasado año, fueron elegidos como diputados regionales y concejales».

A raíz de la rebelión de las regiones en el 2020, «Primero Venezuela se viene consolidando como una organización con vida propia. Somos una gran familia», puntualizó.

Primero Venezuela y los compromisos que se avecinan

Recordó Tovar que tenemos una Constitución y dentro de esa reinstitucionalización del acontecer político, toca en el 2024 las elecciones presidenciales.

«De repente, se quiere dar un impacto negativo en este caso, del presidente Maduro en el electorado y en la opinión pública, pero lo cierto es que hay elecciones presidenciales en el 2024. Desde nuestra fundación, lo que venimos haciendo es la organización, que es la columna vertebral que tenemos, estructurando desde las bases a las localidades y a las regiones, acción que no se ha visto paralizada porque seguimos trabajando a nivel regional y nacional».

Significó que en todo este tiempo, el contacto con la dirigencia en Caracas ha sido permanente, al igual que las directrices de los dirigentes nacionales como Luis Parra, José Brito, Miguel Ponente, quienes nunca han cesado en ofrecer la orientación que requieren sus cuadros políticos.

«Estamos organizando y trabajando. En Monagas, en primera instancia está la estructura de Maturín, al igual que en Ezequiel Zamora, donde nuestro Secretario general, Levin Quintero, es quien coordina el partido en dicha localidad. Asimismo en el municipio Piar con Luis Carmona. Es decir, estamos trabajando y fuimos de los partidos que dentro de la Alianza Democrática, en el pasado proceso, logramos presentar nuestro padrón electoral, eso viene en base a nuestra experiencia, a la de Javier Naranjo, como coordinador de organización regional y a mi propia experiencia como exsecretario de organización de AD».

Respecto a la situación de los partidos de oposición como AD que tienen a la fecha dos candidatos presidenciales, Bernabé Gutiérrez y Carlos Prosperi; comentó que Primero Venezuela decidió lanzar también su aspirante que al diputado José Brito.

«Entre las conclusiones a las que se llegaron en el Comité Político Nacional, se lanzó la candidatura de José Brito donde Primero Venezuela no tiene un espíritu suicida, porque no vamos a lanzar la aspiración de José Brito sin más ni más, sino que tiene que recorrer el país y luego, se le hará una evaluación a ver si cuaja o no su aspiración. Nuestra posición será con el tiempo que es el mejor aliado de la verdad, y el tiempo nos ha dado la razón, a quienes estaban en una posición sin salida, de no ir a las elecciones, se demostró que eso fue un error y que hay que participar. Ahora sí quieren estar tratando de imponer sus candidatos. En ese contexto, van a participar visitando a las comunidades. Al final, al evaluar el trabajo del candidato, si cuaja, seguirá adelante. El candidato del G4 en Anzoátegui no le llegó a José Brito. Allí está lo que pasó en el Táchira. Quien dividió a fin de cuentas fue el G4. Juntos en Anzoátegui, hubiesen ganado la Gobernación».

Puntualizó que «Primero Venezuela tiene una posición seria. No tenemos doble discurso y llegaremos hasta el final con nuestros aspirantes haciendo el trabajo político que nos corresponde».

Señaló que a finales de octubre, José Brito vendrá a Monagas a presentar su propuesta en nuestra entidad.

César Tovar junto a Estrella Velandia durante «La Verdad Radio TV», en Monagas Visión.

