¿Colesterol alto? Regúlalo con agua de berenjena y limón (+Receta)

Hoy día existen varios alimentos que son capaces de regular el colesterol alto, el agua de berenjena es uno de ellos, ¡Entérate de más!

En ciertos casos los problemas cardiovasculares suelen asociarse con el colesterol, por este motivo muchas personas buscan remedios naturales para disminuir los niveles de colesterol.

El colesterol es una lipoproteína que se sintetiza de manera endógena en el organismo. Esta síntesis depende normalmente de la ingesta exógena de esta sustancia. De este modo, si la ingesta de colesterol dietético es elevada, la producción endógena de esta sustancia se verá disminuida. Lo mismo sucede al contrario.

Por lo que, una dieta muy rica en grasas trans y alimentos saturados puede aumentar el nivel de LDL un poco, además, una dieta rica en ácidos grasos mono y poliinsaturados acompañado de la fibra suficiente, servirá para disminuir su presencia en el plasma.

La berenjena y el limón no influye tanto en los niveles de colesterol como se puede pensar, no quiere decir que el agua de berenjena y limón no sea un alimento interesante, estos dos alimentos cuentan con otros beneficios, como por ejemplo que esta bebida es rica en potasio, un mineral que permite tener una vida más saludable y ayuda a prevenir desde ictus a infartos de miocardio.

La berenjena regula el colesterol alto

Por otro lado, el agua de berenjena también se conoce por sus propiedades para favorecer la pérdida de peso, debido a que es un alimento que aporta pocas calorías y es rica en fibras, con lo cual aumenta la sensación de saciedad. Además, sirve para prevenir la anemia, por ser fuente de ácido fólico, vitamina que estimula la producción de células sanguíneas.

Agua de berenjena con limón para regular el colesterol alto

Ingredientes

1 berenjena

1L de agua (mineral)

El jugo de un limón

Agua de berenjena

Pasos a seguir

Primero debe lavar muy bien la berenjena para retirar todos los residuos presentes en su cáscara y corte el tallo con un cuchillo y retire. Posteriormente, rebane y corte a cubos sin retirar la piel, los trozos pueden tener aproximadamente 1,5 centímetros de grosor. A continuación, solo hay que vaciar el litro de agua mineral en la jarra para cubrir toda la berenjena y remover un poco. Seguidamente, exprime el limón para extraer todo su jugo y añade también a la jarra. Mezcle con una cuchara larga y coloca la jarra en la nevera. Esta preparación hay que dejarla una noche en la nevera para que la berenjena macere bien y vaya soltando todo el jugo y se pueda aprovechar todas sus propiedades. ¡Listo! Ya puede disfrutar de esta agua de berenjena con limón para bajar el colesterol alto.

berenjena para regular el colesterol alto

