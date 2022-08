Gobernador Luna garantiza atención a familia afectada por incendio en Las Garzas

A las 5:09 p.m. se inició el cuarto programa de «Conectados con Ernesto«, transmisión que se desarrolló por la red de emisoras y redes sociales desde la cancha del sector La Manga de Maturín.

Iniciando el espacio, el Gobernador Ernesto Luna manifestó su pesar por el incendio de la vivienda en el sector Las Garzas que dejó el saldo de cuatro fallecidos.

«Quiero hacer un paréntesis para transmitir nuestras condolencias a los familiares de los fallecidos y afectados por el incendio de la vivienda en el sector Las Garzas, trágico accidente donde murieron cuatro personas. Quiero manifestar en nombre de nuestro gobierno nuestro pesar, de esta familia conocida de Maturín. Sepan que estamos con su dolor. Cuando supimos esa situación, de inmediato los cuerpos de seguridad desde las 5:00 a.m. de ese día estuvimos y seguimos atendiendo a los familiares que están en el hospital. Asistimos a esta familia también con el tema fúnebre. En nombre de la familia monaguense y del Gobierno de Monagas les manifiesto nuestro profundo pesar. Estamos con Ustedes».

Por otra parte, desde el sector La Manga activaron la cancha de basquet de la zona. «Una noche pasé y me comprometí con los jóvenes para rehabilitar la cancha que hoy estamos entregando, gracias al Gobierno Nacional y regional, esta cancha está ahora para el esparcimiento y la recreación de la parroquia San Simón y de este sector», comentó.

Habla la calle

Luego pasó a la sección de «Habla la calle», donde los vecinos pidieron el alumbrado de la Escuela Isabel Padrino de Campos, en especial, el acondicionamiento de los baños y las escaleras, además del desmalezamiento del liceo y la poda de árboles.

Otro de los consultados, Anderson Rondón pidió unos reductores de velocidad en la cancha porque los vehículos pasan a toda marcha por la zona, generando peligro.

Luna recalcó que con el apoyo de las bricomiles, impulsadas por el 1×10 del Buen Gobierno, también asistirá a la Escuela José Damián Ramírez Labrador. «La Manga la vamos a poner bonita, pero apenas tengo 8 meses. Les pido tener confianza».

Posteriormente, Nixa García, dirigente de la comunidad, habló en nombre de La Manga 2 y agradeció al Gobernador Luna y a la alcaldesa Ana Fuentes el apoyo recibido. «Estamos en la cancha Pedro Pepe Urbina, joven que jugó con los Guácharos de Monagas. Al inaugurar la cancha, desde hace 25 años, no se había tenido el apoyo de ningún ente gubernamental».

«Se hizo la gestión sobre el tema de 117 bombillas para la iluminación, claro colocaron una aquí pero faltan más», declaró.

El mandatario regional se comprometió a reactivar el consultorio de odontología, así como el tema del comedor. «Se pide la rehabilitación del comedor, hace 25 años que funcionaba y atendía a la comunidad vulnerable, con beneficio para quienes así lo necesitaban».

De igual modo, se entregaron ayudas técnicas y sociales, con la intención que el recurso le llegue a las personas que así lo necesitan, a través de Yenibel Lugo.

García pidió la construcción de una vivienda en San José con dos cuartos, una sala y un baño. Y el Gobernador le respondió «…y te mando un perrito y un novio también», entre risas.

Chequeo con el Estado Mayor del Agua

«Una de las principales problemáticas que tenemos en colectivo en Maturín es el agua. Ya el problema no es el principal, ahora lo que nos toca es mantener el suministro de manera eficiente. Aquí llega el agua, pero lo hace de manera deficiente», afirmó Luna.

Beltrán López, presidente de Aguas de Monagas comentó que se bombeó el vital líquido desde el Bajo Guarapiche desde la red y al tanque rojo en La Manga.

«El casco central cuenta con tres equipos nuevos. Así mejoramos y a través del monitoreo, en Palo Negro y Barrio Obrero está llegando el agua con bomba. Hay que compensar la situación de la captación para completar la cantidad necesaria para la distribución y llegar a 1.410 litros, sin meter al del casco viejo para controlar toda la red. Aquí con una bomba no era suficiente. Ahora tendremos 5 equipos más el tanque de compensación para dar un mejor alcance hacia Los Cortijos y Las Cocuizas».

Luna replicó «queremos que al cierre del 2022 no tengamos problemas con el agua para los habitantes de Maturín. La gente no puede estar sin agua. En Alberto Ravell ya les está llegando, claro, no como debe ser, pero al menos a las tomas bajitas. Hay que hacer unos trabajos para mejorar la presurización para que se puedan bañar en las regaderas. Mejoramos la 28A de Viento Colao».

Es importante lo que se está haciendo en el acueducto Amana – Maturín, con la sustitución de tuberías y tomas ilegales llegan a casi 700 litros por segundo. La meta es que lleguen 1000 litros.

Sector educativo y el pago del bono vacacional

Felicitó a los educadores por recibir el pago del bono que les adeudan. «Nuestro presidente Nicolás Maduro al escuchar a los gremios, hizo realidad la petición y ya está en cuenta el diferencial del bono vacacional para los docentes estadales y nacionales. Mi abrazo a todos los docentes de Monagas».

Y en las redes…

A medida que avanzó el espacio, la comunidad hizo como de costumbre a través del Instagram @ernestolunapsuv sus peticiones.

El Gobernador leyó «Excelente la reactivación del módulo policial en La Manga para prestar seguridad». Y respondió, yo les mando unas motos para que patrullen la zona».

Otra persona pidió «el arco de fútbol sala de La Manga». Mientras que en Guanaguaney solicitaron alumbrado, al igual que para el sector La Llovizna.

Pidieron un cariño para Santa Inés. Se comprometió a colocar el sistema de aguas servidas para luego asfaltar este sector popular.

Dos ingenieros civiles solicitaron empleo, y les dijo, «si quieren trabajar, eso es lo que hay aquí».

Otro ciudadano recordó el problema del tomógrafo del hospital.

Respaldo a los deportistas

Recibió al karateca Alejandro López, hijo de Sandra Montes y Ángel López. Estuvo en la competencia de la Copa Simón Bolívar de la disciplina con su equipo.

«Agradezco en nombre de la selección de Karate de Monagas porque ahora entramos en la competencia y ganamos. Gracias a mi mamá y a mi sensei, al ganar el subcampeonato de Katá, que es una demostración de figuras».

La meta es llegar a 100 mil hectáreas de soya en Monagas

En el punto productivo señaló «convertiré a Monagas en el primer estado productor de soya del país. No dudo en decir que Monagas será el epicentro del desarrollo de este rubro».

De igual modo, saludó al alcalde de Punceres, Adrián Márquez, quien busca apoyo para la fiesta de la Virgen del Valle en Punceres para el mes de septiembre.

Casos de salud

Se presentó un caso de un niño que requiere una operación, pero la familia de la madre, Ana Karina; no cuenta con los recursos y por ello, solicitó ayuda. Afirmó que tocó todas las puertas y recibió el respaldo del Gobierno regional. «Siga haciendo esta hermosa labor social».

El Gobernador Luna se comprometió a que este miércoles le harán los exámenes cardiovasculares y el jueves, será operado.

«En 15 días culminamos la sala de emergencia pediátrica del Hospital de Maturín. Con las condiciones necesarias para que nuestros niños sean atendidos en el Humnt. Luego, nos vamos para la sala de emergencia de adultos. La salud es primordial en nuestra gestión de Gobierno».

Cerró su cuarto programa anunciando que la semana que viene va para El Furrial en el marco de sus 152 aniversario, y les estamos preparando «un bochinche».

«Invito a la población este viernes a la Ruta que llega a Maturín en el estacionamiento de El Guacharín. con artistas nacionales que están en el trending topic. Monagas se lo merece. De igual manera, invitamos a la II Expo Ovina Caprina 2022, del 25 al 29 de agosto, con exhibición ganadera ovina con jueces internacionales, juzgamiento de caprinos, show lechero de ordeño de cabras, rueda de negocios con la banca pública, ciclo de conferencias especializadas, entre otros, en el centro comercial Petroriente».

