El Silencio clama por mejoras comunitarias en Maturín

Vecinos del sector El Silencio, ubicado al este de la ciudad de Maturín, solicitan a los organismos abocarse a resolver la cantidad de problemas que presenta la comunidad.

“Aquí hace mucho tiempo que las autoridades se olvidaron de nosotros”, dijo Eduardo Lanz, habitante de la carrera 1, quien subrayó que las calles se encuentran en una oscuridad casi total, pocos bombillas funcionan, a algunos postes le faltan los brazos, otros están casi en el suelo.

Hasta en la Escuela Básica “Cecilio Acosta” se nota la desatención por cuanto, hace más de un año, producto de fuertes vientos, cayeron varios árboles, dañando la caseta de la bomba, parte de la cerca de ciclón y las paredes principales, sin que hasta ahora ningún ente se haya abocado a la recuperación, a pesar de que las asambleas las realizan en dicho recinto.

Diversos problemas

“El Silencio está pasando por diversidad de problemas como el de agua, suministro eléctrico, fallas telefónicas, aseo urbano y como en todas partes, problemas de inseguridad y desde hace muchos años, problemas con las cloacas, un proyecto que no se ha terminado”, dijo Lanz.

Asimismo, otro de los vecinos de la zona que no quiso ser identificado y que colabora con quienes no tienen agua para que puedan surtirse en su vivienda, destacó que el problema data desde hace casi una década, no se sabe el porqué, si esto viene sucediendo desde que cambiaron las tomas hacia la escuela. En los primeros tramos de la carrera principal, cuando llega el agua está totalmente turbia, no apta para el consumo humano.

Aguas negras desbordadas causan molestias

Las calles se encuentran totalmente deterioradas, por lo que los autobuses han desviado su ruta por la carrera dos, donde además, existe un foco de contaminación por bote de aguas negras que permanece en el lugar y cuando llueve, se mete a algunas casas.

Así lo señaló Alida Calzadilla, quien aseveró que la situación lleva más de dos años, “cuando llueve fuerte, se nos mete esa agua a la casa, estamos pendientes, hacemos un llamado a Aguas de Monagas para que venga a evaluar y resolver esta situación porque es horrible, tenemos luz porque en las casas nos disponemos a poner bombillos afuera. Tenemos agua porque ponemos una bombita y tenemos que halar para poder agarrar agua”, aseveró.

El agua no llega a todas las viviendas.

