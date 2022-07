Diosdado Cabello: Redoblamos la lucha contra la corrupción

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que desde la dirección del Partido se está redoblando la lucha contra la corrupción.

Durante la acostumbrada rueda de prensa del Partido de los lunes el vicepresidente de la tolda roja expresó: «Este Partido es revolucionario, no nos lo tomamos a la primera y bajo esa premisa, nos hemos dado la tarea de redoblar la lucha contra la corrupción y enfrentarla en cualquiera de sus formas», dijo.

En ese sentido anunció que ya el partido tiene fecha para el día de la renovación de las autoridades. «Seguramente en los próximos días informaremos por medio de una rueda de prensa solo temas organizativos del PSUV», acotó.

Además, criticó que existen compañeros revolucionarios que tienen miedo a la denuncia del Pueblo.

«Hay compañeros revolucionarios que le tienen miedo a la denuncia del Pueblo, que no les gusta que le digan que esto no es está funcionando y amenazan a quienes le digan que esto no está funcionando; a quien no le guste que se retire de esos cargos, pues», enfatizó Cabello.

En este sentido, dijo que los que están en cargos públicos están al servicio del Pueblo.

«El Pueblo tiene derecho a reclamar y a denunciar lo que tenga que denunciar y nosotros como gobierno vamos a canalizarlo», puntualizó

Justicia revolucionaria

Cabello, también hizo referencia al caso de las viviendas desalojadas arbitrariamente en Villa Zamora, estado Miranda, donde el alcalde Raziel Rodríguez desalojó a 11 familias campesinas.

«Este Partido reitera la denuncia hecha contra el señor alcalde y los que estuvieron allí al frente, para que paguen los responsables del ecocidio, pero también por el atropello a nuestro pueblo (…) Ahora esa gente tiene su casa, un lugar para sembrar, un lugar para estudiar, un lugar para compartir, un lugar para sembrar ¡Justicia Revolucionaria!», expresó Cabello.

Zonas Económicas Especiales

De igual manera y en referencia la corrupción dentro de la oposición venezolana, criticó a este sector por opinar de manera negativa sobre la ley de zonas económicas especiales sin saber sobre este instrumento para el desarrollo productivo del país.

«Inmediatamente la derecha salta y brinca y comienzan a sacar sus cuentas y siempre las cuentas se les estrellan con la realidad, salen y opinan sin conocer la Ley, sin haberse tomado la molestia de leerla, ni siquiera los objetivos que están allí planteados», puntualizó Cabello.

En este sentido, dijo que mientras que la derecha andan de opinadores, los gobernadores están contentos para iniciar lo que establece la Ley. «Porque es una oportunidad para el desarrollo, el progreso, para la inversión y siempre se hará en Revolución porque los que estamos gobernando somos nosotros», dijo.

Tributo a Jorge Rodríguez

Sobre los 46 años del asesinato del líder revolucionario Jorge Rodríguez, torturado hasta la muerte estando en un calabozo policial, Cabello mostró sus respetos a la memoria de un patriota que soportó la represión del puntofijismo.

Dijo que la derecha recalcitrante ha tratado de silenciar su memoria, pero no lo podrá hacer, e incluso trata de reclamar los monumentos existente que existen en la Ciudad Universitaria.

“Los recién llegados creen que Jorge Rodríguez es un capricho, están haciendo escándalo por un monumento que tiene 40 años… Ellos están recién llegados a la historia política de Venezuela, Jorge está presente por el coraje, arrojo y valentía”, manifestó.

Lea también:

Venezuela participa en la Cumbre de la Juventud del MNOAL