¡Desgarrador! Revelan el último mensaje que la ex Miss USA envió a su madre antes de morir

La ex ganadora del concurso de belleza y Miss USA Cheslie Kryst le envió a su madre un trágico mensaje de texto antes de morir.

Kryst, de 30 años, se suicidó después de saltar de su apartamento de Manhattan en enero. Su madre, April Simpkins, le dijo al programa Red Table Talk de Jada Pinkett Smith el miércoles que recibió el mensaje cuando estaba haciendo ejercicio en una clase de ejercicios.

Miss USA, Cheslie Kryst se despidió de su madre

Simpkins dijo que Kryst lo programó para que no pudiera “intervenir”. El mensaje decía: “Primero, lo siento, para cuando recibas esto, ya no estaré viva. Y me entristece aún más escribir esto porque sé que te dolerá más”.

Además, agregó: “Te amo mamá, eres mi mejor amiga y la persona por la que he vivido durante años”.

Miss USA, Cheslie Kryst se despidió de su madre

