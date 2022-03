Emilio Lovera: 40 años de humor criollo fuera de serie

Este viernes en horas de la noche, el público monaguense tuvo la gran oportunidad de acudir al show «Clásico» del llamado Máster del humor venezolano, Emilio Lovera, al celebrar sus 40 años de vida artística en el Gran Salón del Hotel Tibisay Maturín.

Con la animación de Rachell Sandoval, inicialmente estuvo en tarima la agrupación Kardiomanía Show, quienes con su toque de humor y calidad musical, dejaron la mesa servida para el comienzo de «Clásico».

Acompañado por su banda, llegó el esperado momento en que pisó el escenario uno de los humoristas más queridos de nuestro país.

Al verlo, el público le regaló de pie un fuerte aplauso dado el aprecio y la admiración por alguien que se siente como si fuese uno más de la familia, porque Emilio Lovera, a través de espacios como Radio Rochela y Misión Emilio, así como mediante sus programas en YouTube, «Isla presidencial» y «Cuéntame la vaina», forma parte del ADN de los venezolanos, hecho que reflejó en sus personajes a lo largo de la presentación que se extendió por 1 hora 20 minutos del más fino humor venezolano.

Emilio Lovera en cuatro décadas

«Clásico» es una obra producida por Johanna Moya, quien es la directora de La Comedia Local, en un increíble show que combinó el humor, la música, los videos e imágenes multimedia en cuatro segmentos, cada uno, representando la evolución de Emilio Lovera desde sus inicios en Radio Rochela hasta convertirse en el Máster del humorismo en una retrospectiva de los 40 años de su vida artística.

Presentó en cada segmento de la obra una suerte de noticiero ambientado. En las cuatro décadas resaltaron noticias que se han repetido a lo largo de la historia contemporánea de Venezuela. En cada una contó anécdotas como la prueba que le hicieron para ingresar a Radio Rochela, donde mencionó los nombres de grandes y recordados humoristas como Cayito Aponte, Pepeto López, Irma Palmieri, Martha Olivo (Malula), Marta Piñango, César Granados (Bólido), Virgilio Galindo, es decir, la crema del humor en Venezuela, y el reto de Emilio fue hacerlos reír.

Cuando salió de la prueba, Romelia Agüero le indicó ¡claro que les gustaste! y luego, lo llamaron para formar parte del elenco rochelero. La historia posterior ya es conocida.

Emilio Lovera es un maestro de la comicidad venezolana.

Otra que comentó durante el show fue la realización de la voz del recordado comentarista deportivo de Venevisión, Gonzalo López Silvero quien debía hacer una cuña para la línea aérea PanAm. López Silvero era cubano y no tenía el certificado de locución, y por lo tanto, no podía hacer menciones comerciales. Resulta que llamaron a Emilio para hacer el doblaje y muchos nos enteramos ayer que la voz del comercial no era la del afamado comentarista sino la de Lovera. Era idéntica.

También contó que viajó a Miami gracias a PanAm por hablar como una foca (??????), una misión que estaba en manos de su amigo y comediante Américo Navarro.

Navarro hizo el casting pero no le gustó a la gente de PanAm. El propio Navarro señaló que en la Rochela había un muchacho nuevo. Y le pidió a Lovera que lo hiciera. Lovera le pidió un consejo porque… ¿cómo habla una foca? y Navarro le indicó «Yo qué sé».

Lo que hizo le gustó a los ejecutivos y le preguntaron cuánto iba a cobrar. Emilio le hizo señas a Navarro para saber cuánto podía pedir. Al final les dijo que quería conocer Miami y de inmediato le regalaron los dos boletos para conocer SeaWorld. Afirmó que pasó una semana en Miami echando bromas y lo menos que hizo justamente fue ir a Orlando, todo por esta genialidad que se le ocurrió.

Tres momentos estelares de la presentación fueron la rutina del carro de drácula, el hombre borracho, y cómo son los cumpleaños en Venezuela.

De igual modo, las imitaciones de Gualberto Ibarreto, Simón Díaz y Plácido Domingo que arrancaron los aplausos de los asistentes al Gran Salón del hotel Tibisay Maturín.

Al concluir, relató lo duro que fue superar el cáncer, después, atravesar la pandemia, recuperarse y resurgir, resaltando que Venezuela es el mejor país del mundo.

«Yo vivo feliz en mi país porque el mejor capital que tiene es su gente donde ni este cáncer ni ningún otro me va a detener. Venezuela es un país metadiverso con las mujeres más bellas del universo».

Cerró cantando y en el fondo fueron proyectadas imágenes desde que era niño hasta la actualidad, en un fascinante recorrido por su historia personal en paralelo a la de nuestro amado país.

Los asistentes despidieron de pie y con aplausos al indiscutible Máster del humor venezolano, una prueba fehaciente de que la experiencia unida a su enorme talento suman en Emilio Lovera al gigante en el que se ha convertido hoy día, más allá de su carisma y sencillez como ser humano. En definitiva, un espectáculo muy completo y que dejó satisfechos a los presentes.

Este evento contó con la organización de La Tribu y el patrocinio del Grupo Comunicacional La Verdad de Monagas, y formó parte de la fecha número 20 de la gira que realizó el reconocido comediante venezolano que lo ha llevado a Cagua, Maracay, Valencia, Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto Cabello, Carora, Mérida, San Antonio, San Cristóbal, Lechería, Santiago de Chile, Uruguay y Buenos Aires.

La obra la realizó junto a su banda en Maturín.

El 29 de abril llega Su Majestad, Er Conde del Guácharo

El próximo 29 de abril llega Su Majestad, Er Conde del Guácharo al hotel Tibisay Maturín. Las entradas ya están a la venta en el lobby del hotel.

