Comerciantes tienen pérdidas hasta $150 en un día de corte eléctrico

Los comerciantes del centro de Maturin, informaron que los días de cortes eléctricos prolongados, tienen pérdidas de más de 150 dólares que al cambio de la tasa del Banco Central de Venezuela equivalen a 5 mil 430 bolívares, porque los equipos como puntos de ventas y Biopago comienzan a fallar alejando de esta manera a los clientes.

Husam Jmaleh, comerciante comentó «en el caso de las polleras perdemos mucho dinero los días que se corta la luz por 4 horas, porque se paraliza el trabajo, muchas veces no sabemos cuándo se realizarán y las máquinas para preparar los pollos usan corriente eléctrica, si el pollo no gira se quema y se daña generando pérdidas, pues así no pueden salir a la venta».

Jmaleh indicó que ha tratado de resolver esta situación con una planta eléctrica industrial, pero se le han quemado en tres ocasiones y es difícil recuperarla, porque cuestan alrededor de 7 mil dólares que al cambio de la tasa del Banco Central de Venezuela equivalen a Bs. 253,400.

Comerciantes tienen pérdidas casi diarias

Por otro lado el encargado Miguel Rojas, indicó que los equipos que requieren del uso de la electricidad como las computadoras, los puntos de venta dejan de funcionar y muchas veces peligran por lo tanto optan por usar protectores para que al llegar la luz no se dañen.

«Otro problema que deja la falta de electricidad, es que el agua se va y los baños tienen que ser cerrados», dijo.

Los comerciantes hacen un llamado a las entes competentes para que los cortes sean por menos horas y no tan frecuentes.

