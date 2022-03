Ricardo Montaner reaccionó a canción de Residente: Una masacre innecesaria

El cantante Ricardo Montaner reaccionó a la polémica generada por su colega puertoriqueño, Rene Pérez y el colombiano J Balvin, que desde septiembre de 2021, han usado las redes sociales para declararse la guerra y entre insultos y «Tiradera» han logrado llamar la atención de influencers y artistas que opinan de esta disputa.

La noche de este jueves, 03 de marzo, Residente estreno una canción dedicada a J Balvin por la letra de la canción y expresó lo que siente del artista urbano, el tema se trata del BZRP Music Sessions #49, una canción de 8 minutos divida en tres partes.

Tras estas declaraciones al ritmo del rap, Montaner uso la red social twitter para referirse a esta rivalidad que tienen ambos interpretes, «lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón.» Escribió Montaner.

Seguidamente, el cantautor venezolano, les aconsejó a ambos a su acostumbrado estilo «El éxito no es culpable de tus sin sabores,ni la rabia es excusa para tus errores ,yo te invito residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. no me culpes,no me cobres si algún día te encuentro,esto solo es un consejo de este cantante viejo…» Agregó.

«Algún día entenderán , que no era necesario, haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo se que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón, habla la boca” Dense un abrazo queridos …no hace falta tanto frío … Los quiero Ricardo». Finalizó el interprete de «Bésame» y la «La clave del amor».

He visto con tristeza como dos colegas(diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre.

Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado ,una masacre innecesaria,una ironía,un despilfarro de talento en una causa sin razón. — Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 4, 2022

Aunque Ricardo Montaner mantuvo una postura imparcial y como mediador de las partes, vio con mucho dolor que estas interpretaciones de dos grandes artistas se manifiesten con otro colega de la manera en que lo hacen. Llamó al respeto, tolerancia y humildad, brindar honor al que tenemos al lado.

«Todos entramos,todos cabemos,más allá de los gusto y de los colores… “Yo no se de regueton,ni de rimar señores, yo solo se que la vida se trata de saber dar honores, al que limpia,al que barre,al que vende flores, al humilde,al patriota ,al cartonero pobre.» Escribió.

Ricardo Montaner opinó sobre la disputa de los artistas

«El pueblo luchando, los están matando, y el tipo sube fotos de Ghandi rezando»; «pend… mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental»; «no entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra ‘lealtad’ porque se le olvida»; «es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello», son algunas frases que escribió Rene en el «Music Sessions número 49».

En otro tuit, y sin describir mucho, el artista español, Alejandro Sanz dijo: «Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz.» Haciendo referencia a la canción dirigida a J Balvin.

Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz. ✏️ — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) March 3, 2022

Lea también: Escucha la nueva canción de Residente dedicada a J Balvin