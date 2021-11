La reacción de Américo De Grazia tras ser abofeteado por candidato de la MUD

El candidato Américo De Grazia, afirmó que fue un acto de desesperación en el que no va a caer.

Américo De Grazia, candidato a la Gobernación del estado Bolívar, aseguró que la agresión que sufrió este miércoles por parte del dirigente Raúl Yusef, candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, es una acto de desesperación.

«Creo que es acto de desesperación y nosotros no vamos a caer en ese terreno; no hemos caído y ahora no vamos a caer», expresó.

Américo afirmó que no acudió a un ring de boxeo

Hizo hincapié en que el lugar del encuentro no es un ring de boxeo y señaló que no acudió «por boxeador, sino por político», ante una invitación de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.

«Ellos ven que no pueden remontar ninguna de las expectativas que hemos creado a favor nuestro en la campaña y reaccionan de esa manera», finalizó.

Y esto dijo Americo de Gracia candidato de la oposición luego de ser agredido por el candidato de la #MUD, Raúl Yusef “son los gajes del oficio en esta región, la violencia pero nosotros no vamos a caer en provocación” #LaCaraDeLaOposición pic.twitter.com/oC67ie2VlI — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) November 17, 2021

Lea también:

Conoce cómo votar este 21-N