Adriana Azzi: Horóscopo del 17 de noviembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 17 de noviembre de 2021 y los números de la suerte.

Tabla de contenidos Aries

Tauro

Géminis

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Aries

Palabra clave: Pensar.

Número de suerte: 904

Algo con una vivienda muy positivo. Estarás trabajando en la parte económica. Nuevos sentimientos. Haz las cosas con calma. No acumules las cosas en un cuarto. Muchas bendiciones en este día. Pásate una vela blanca para recoger las energías negativas. No cuentes tus cosas.

Trabajo: Es el momento de hacer inversiones. No hagas las cosas tan rápido. Sensibilidad.

Salud: Todo bien.

Amor: Debes enfrentar los miedos o enemigos. Familiar que te pide un concejo. Te fe y calma.

Parejas: No esperes sigue adelante. Las cosas llegan cuando toca. Crecimiento personal o espiritual.

Soltero: Unión y comprensión. Llegas acuerdo con tu familia por un viaje. Viaje por negocio.

Mujer: Hombre de poder que te coloca en una empresa importante. Te recomiendan para un trabajo.

Hombre: Recibes apoyo económico. Recibes beneficios económicos. Sientes que las cosas están lentas.

Consejo: Es momento de actuar con inteligencia.

Consultas con los Elegidos

Tauro

Palabra clave: Equilibrio.

Número de suerte: 777

Buenos movimientos. Días muy positivos. Acuérdate el que hace bien le va bien. Ve lo que rechazas. Algo que te inquieta. Firmas logros. Evita discutir con tus amigos. No permitas que otros digan que hacer. Se activa la prosperidad. Algo que se soluciona. Has ejercicios. Oposición familiar.

Trabajo: Atento con todo lo que te llega del extranjero ya que hay noticias positivas.

Salud: Estrés.

Amor: Lágrimas pasajeras. Te encuentras a una persona especial en un jardín. Nueva oportunidad en el amor.

Parejas: Celebraciones. Todo inicia con un sueño y tendrás éxito y reconocimientos.

Solteros: Ten conciencia de lo que haces y dices. Cambios y respuesta a algo que esperas.

Mujer: Sale un secreto en lo laboral. Familiar con salud delicada. Nuevos esfuerzo para alcanzar una meta.

Hombre: Cambios en tu ropa. Prosperidad en tus manos. Fantasías que se hace realidad.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Géminis

Palabra clave: Control.

Número de suerte: 944

Todo lo que estás iniciando se afianza y te da seguridad que será próspero. Hijo pendiente de ti. Viaje de ida y vuelta. Esperas a alguien querido. Nuevo compromiso. Se constante y perseverante. Algunos te agradecen una crítica. Celos de un familiar que traen conflicto con tu pareja.

Trabajo: Talento profesional a través de la constancia. Cambios en tu oficina. Romance en tu trabajo.

Salud: Dolor en un brazo.

Amor: Celebraciones. Alegría. Verás a una persona querida marcharse del país. Copas. Brindis.

Parejas: Buscas salir de un sitio y estar mejor. Inicios. No te preocupes en lo laboral tienes bendiciones.

Solteros: Muchos movimientos en tu espacio. Viaje espiritual que te llenará de muchos vacíos.

Mujer: La estrella te acompaña en lo que estás iniciando. Resuelves un problema personal.

Hombre: Por lo que has trabajado recoges la cosecha. Nuevas remodelaciones en tu casa.

Consejo: Deja las energías que te intoxican.

Cancer

Palabra clave: Conexión.

Número de suerte: 778

Controla tu carácter en una reunión. Invitación a una reunión de amigos. Buscas un cambio en una fecha por viaje. Se soluciona un problema de un vehículo. Recibes un dinero pendiente. Aléjate de personas conflictivas. Bulla cerca de tu casa que te atormenta. Compras necesarias. Se feliz.

Trabajo: Te será difícil plantear nuevas ideas. Organizas curriculum. Algo con carpeta que entregas.

Salud: Calambres.

Amor: Picardía con una persona mayor que tú. Vivirás momentos inolvidables en una piscina.

Parejas: La rueda de la fortuna dice que hagas lo que quieres. La estrella te compaña en lo que necesitas.

Solteros: Algo con un cajón. Cambios nuevos en tu vida. Te realizas un ritual donde activas para la prosperidad.

Mujer: Le agradeces a una persona que te ayuda. Verás a tu familia muy feliz. Te hacen una promesa.

Hombre: Viajes por negocio. Te hace falta un dinero. Asegúrate cómo está el vehículo antes de salir.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Adriana Azzi revela en cada signo la suerte y lo que dicen los astros

Leo

Palabra clave: Terminar.

Número de suerte: 043

Es el momento de hacer el cambio que necesitas en tu entorno. Disfruta lo que te da la vida. La familia espera por ti. Decisiones que debes hacer en tu vida. Lo detenido se pone en movimiento. Reconoces a una persona conocida en la calle y se aleja de ti. Vences obstáculo.

Trabajo: Se presentan oportunidades. Posibilidad de contratos. No hagas las cosas más difíciles.

Salud: Cólicos.

Amor: Te sientes bloqueado (a). Buscarás la ayuda en alguien que te gusta. Paseos a sitio de piscina.

Parejas: Cambios y mudanzas. Vences enemigos por ayuda de otros. Llega un dinero a tus manos.

Solteros: Repartición de dinero. Mujer espiritual cerca de ti. Recoges lo que has sembrado.

Mujer: Cambios y mudanzas. Niños pendientes por algo que ofreciste. Cálmate el dinero llega.

Hombre: Cambios inesperado por nuevos pensamientos y conversaciones. Alegrías celebraciones ganancias.

Consejo: Disfruta lo que tienes.

Virgo

Palabra clave: Silencio.

Número de suerte: 993

Concéntrate en lo que haces y buscas. Te sientes cansado (a) de los problemas de los demás. Crecimiento en lo personal y profesional. Vive la vida. Bendice todo lo que recibes. Buenas ideas. Evita discutir con tus hijos. Escucha un consejo que te dan. Te conectas con amigos de pasado.

Trabajo: No te dejes engañar por recién conocidos en tu trabajo. Te iras de tu actual empleo sin pensarlo.

Salud: Necesitas tomar depurativo.

Amor: Matrimonio o compromiso serio. Aventura romántica con alguien especial.

Parejas: Progreso y triunfos. No compliques las cosas. Tendrás una gracia divina. Reunión importante.

Solteros: Bendiciones en lo laboral. Negocios tienes que ir con todo para lograr esa meta.

Mujer: Compartes en una fiesta con amigos del pasado. Un sueño que llega a tu vida. Cambios y transformaciones.

Hombre: Recuerdos del pasado. Nuevos ingresos. Amigos que llegan a tu casa de sorpresa.

Consejo: Leer salmo 91.

Libra

Palabra clave: Ver.

Número de suerte: 649

Debes estar pendiente lo que sucede dentro de ti. Verás nuevas personas a tu lado. Te conectas con amigos controla los malos pensamientos. Intranquilidad en tu entorno. Sé más activo en nuevas conversaciones. La felicidad está a tu lado y no las ves. Las cosas te pasan por confiado.

Trabajo: Negocio que inicias muy productivo. Te dan apoyo en algo que inicias. Vences obstáculo.

Salud: Dolores pasajeros.

Amor: Defenderás tus sentimientos. Cambio en una fecha que te funciona. Celebraciones.

Parejas: Alguien que te ayuda o te levanta el ánimo para hacer algo. Serás testigo en una firma.

Solteros: Deja el odio aprende a perdonar. El amor llega a tu vida y serás más feliz que con quien estabas.

Mujer: Te ofrecen algo nuevo. Dirás los sentimientos que sientes por alguien especial.

Hombre: Reuniones familiares. Un nuevo mensaje. Te preocupan las cosas porque no sabes que pasa.

Consejo: Disfruta tus éxito.

Escorpio

Palabra clave: Claridad.

Número de suerte: 045

Un nuevo aprendizaje. Conquistas y concluyes algo que quieres y será tu futuro. Evolución ascenso cuidado con las finanzas no hagas gastos innecesarios. Conversas con persona de poder. La relación de pareja hace cambios. Invitación a sitio de mucho calor para disfrutar.

Trabajo: Debes mantener una buena relación con tus compañeros. Te exigen que cambies un poco tu actitud.

Salud: Cuidado con rasguños.

Amor: Celebraciones por una ganancia. Inicios de un negocio en positivo. El poder en tus manos.

Pareja: Cuidado con suegra que no te acepta. Compra de teléfono. Paseos nocturnos. Viaje.

Solteros: Reuniones con personas muy queridas. Un grupo que te hace una reunión especial.

Mujer: Mujer de poder económico te ayuda. Mudanza. Luchas internas. Aléjate de personas intrigantes.

Hombre: Ten calma. Alegrías. Celebraciones. Viajes al extranjero. Logras vencer un obstáculo.

Consejo: Deja atrás el pasado.

Sagitario

Palabra clave: Nacimiento.

Número de suerte: 768

Algo nuevo llega a tus manos en lo económico. Debes ser muy prudente son socios. Cuidado con trampas en tu entorno. Reencuentro con personas del pasado. Debes darte cuenta de lo que haces. Debes madurar e ir adelante ya que has pasado por muchas etapas y niveles. Muchas bendiciones.

Trabajo: Premios y reconocimientos en tu vida. Compartirás con personas que no conoces.

Salud: Sin novedad.

Amor: Te reúnes con personas nuevas en lo político o social. Días felices. Celebraciones.

Parejas: Recibes una llamada por un nuevo empleo. Compra de lencería por regalo.

Solteros: Viaje a otra ciudad por trabajo. La rueda de la fortuna está contigo. Compra de vehículo.

Mujer: El poder en tus manos .nuevos negocios. Una persona que te ayuda o te recomienda.

Hombre: Organizas una reunión. Pídeles a tus santos. Atiende a tus difuntos. Asistirás a un templo especial.

Consejo: Ve bien los pro y los contra.

Capricornio

Palabra clave: Tranquilidad.

Número de suerte: 001

Ten confianza en lo que haces. No pierdas las nuevas oportunidades. Sal a la calle no te quedes dormido. Te sientes muy solo (a). Se activa la creatividad. Nuevos sentimientos. Te hace falta alguien querido a tu lado. Molestia con un compañero. Cuidado todo lo que brilla no es oro en tu entorno.

Trabajo: Se más atento ante compañeros. Te entera que una compañera está embarazada.

Salud: Equilibrio.

Amor: Te sientes atormentado (a) por la familia. Debes utilizar un dinero en algo necesario.

Parejas: Una persona que se acerca para decirte algo que debes tener cuidado.

Solteros: Te llaman para avisarte de un embarazo. Te sientes presionado y no haces las cosas bien.

Mujer: Tendrás conversación con personas donde llegan acuerdos. Hijo que te da una alegría.

Hombre: Cambios en tu vida. Cuidado no discutas en la calle. Te alegras por algo grande en tu vida.

Consejo: Debes actuar no todo es hablar.

Acuario

Palabra clave: Viaje.

Número de suerte: 085

La estrella te acompaña en este día en lo que quieres obtener. No vivas por vivir haz lo que quieres. Ten firmeza en tus metas. Cuidado con terceros en tu entorno. Pon límites en personas a tu lado. Debes cambiar tu rutina con tu vida en pareja. Necesitas salir con un grupo de amigos.

Trabajo: Pendiente en tu entorno laboral. Llegan buenas noticias por un cambio en lo económico.

Salud: Hacer exámenes.

Amor: Cuidado con la envidia en la relación de un amigo. Recibes apoyo incondicional de un familiar.

Parejas: Debes utilizar tu inteligencia y no dejar que te envuelvan en otras cosas.

Solteros: Compra de ropa en centro comercial de mucho vidrio. Viajes a otro país por negocio y placer.

Mujer: Cambios de look. Alguien del pasado que llega a tu vida pero sigue siendo de cuidado.

Hombre: Te dirán algo que te dejará pensando. Amigos que te dan una sorpresa.

Consejo: Ten valor.

Piscis

Palabra clave: Entender.

Número de suerte: 994

Se te da algo esperado. Escucha tu intuición. Cambios cercanos. Viajes o salida de sitio para tu prosperidad. Activas las ganancias en tu negocio o vida. Celebraciones por matrimonio o bautizo. Concretas una cita amorosa. Colocas una fotografía de alguien que ya no está en tu casa.

Trabajo: intercambios tecnológico con un grupo. Evolución económica. Alegría. Felicidad en lo laboral.

Salud: Hacer dieta.

Amor: Hecho curioso con una foto que llega a tus manos. No veas las cosas en lo personal es tomar una decisión.

Parejas: Debes hablar con adolescentes. Te separas de esa persona muy querida.

Solteros: Cuidado no te contamines con las malas energías de otras personas. Debes celebrar los éxitos.

Mujer: Respeta los espacios de otros. Mucha bendición querida la vida te depara cosas buenas.

Hombre: No pierdas las oportunidades. Te llega un excelente poder a tus manos.

Consejo: Aprovecha las oportunidades.

