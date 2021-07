Messi terminó su contrato con el Barcelona

Llegó el día con el que muchos fanaticos habían tenido pesadillas. La fecha que pensaban que nunca llegaría. El acontecimiento, por otro lado, con el que los rivales del Barcelona llevan mucho tiempo soñando: Messi ha dejado de ser jugador del Barcelona.

Así es, al menos técnica y contractualmente, que es lo que cuenta. Y a pesar de que Joan Laporta, minutos antes de que se cumpliese el plazo, lanzó un mensaje de optimismo: “Nosotros queremos que se quede y Leo quiere quedarse, va todo bien encaminado“. 7.504 días después de que Messi firmara su primer contrato con el Barça, en una servilleta, el rosarino acaba su vínculo con la entidad en la que se ha convertido en el mejor futbolista del mundo y, como mínimo, uno de los mejores de la historia.

Aunque Joan Laporta ha trabajado para intentar que no se llegara a este punto, no ha podido evitar que llegara la fecha sin que Leo tuviese una renovación de contrato firmada. Los problemas económicos de la entidad catalana lo han impedido. Eso sí, esto no quiere decir que Messi deje el Barcelona. En el club están convencidos de que Leonel seguirá vistiendo la elástica azulgrana el próximo curso, con un nuevo contrato que todavía se está terminando de ultimar. El propio Laporta lanzaba un mensaje de tranquilidad a la afición este miércoles. Nadie en el club quiere imaginar a Leo jugando en otro equipo, aunque lo cierto es que a estas horas, por primera vez en más de 20 años, Messi está formalmente libre y sin equipo.

La obsesión de Laporta

Una vez que han pasado casi cuatro meses desde que Laporta accedió a la presidencia, no hay acuerdo entre las partes. La relación de Laporta con Leo y su padre es muy buena y con este último habla con frecuencia.

Sin embargo, cerrar el acuerdo es complicado. Hay varios asuntos que todavía no están resueltos y que se siguen negociándose en los últimos días. No son diferencias insalvables, ni mucho menos, pero el acuerdo definitivo no se ha sellado. Podría cerrarse en breve, cuestión de días, o alargarse más en el tiempo. Laporta quiere un acuerdo rápido. No le agrada la idea de ver a Messi sin contrato. A nivel de imagen es muy duro ver como el mejor jugador del mundo se desliga del Barcelona aunque sea sólo por unos días.

Hay otro factor muy importante por el que Laporta quiere que Leo le dé ya el sí definitivo. Sin ese acuerdo está viendo como otros contratos de patrocinio no se ponen en marcha o no se desarrollan como debieran. Hace unos días, un patrocinador tan importante como Nike presentaba la nueva camiseta de la temporada que se inicia en breve. Pues para todos los actos de presentación y la imagen de las nuevas camisetas por todo el mundo, no han podido contar con Messi ante la falta del acuerdo. Este es un ejemplo, pero hay otros patrocinadores que no quieren firmar acuerdos mientras no se resuelva el futuro del futbolista. Es evidente que no vale lo mismo un patrocinio de un club que tiene a Messi en sus filas o no lo tiene.

Cuanto antes mejor

A pesar del optimismo respecto a cómo se resolverá todo esto, en el Barça quieren cerrar el nuevo contrato de Leo cuanto antes. Ya no sólo por el tema económico o de imagen, sino para acabar con ese runrún mediático, que seguro en los próximos días irá a más.

Aunque ahora mismo no parece que haya ningún equipo en disposición de convencer a Messi para que no siga en el club de su vida, esto es fútbol y cosas más raras se han visto. Tener a Leo libre genera una incertidumbre mala para el barcelonismo. A los culés no les queda más remedio que vivir con ella.

