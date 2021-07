Casos de Covid-19 en Monagas se disparan por descuidar medidas de bioseguridad

En el estado Monagas, los casos de Covid-19, han venido en aumento, luego que la población descuidara las medidas de bioseguridad, donde ya casi no usan el tapabocas para salir a la calle, bodegas o al abordar una unidad del transporte público.

Ayer, 29 de junio, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció 134 nuevos contagios por el virus en el estado Monagas, que en mayor número se concentra en Maturín. Pese este repunte, las autoridades siguen haciendo su llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia con el uso de las medidas de bioseguridad.

Por su parte, algunos maturineses siguen al pie de la letra estas medidas, pues aseguran que el coronavirus aún sigue amenazando a la población.

“Yo salgo desde las 6:30 de la mañana de mi casa a trabajar, y no me quito para nada el tapaboca, me lavo las manos a cada momento, y me echo alcohol o gel antibacterial. Me tengo que proteger porque tengo a mi familia en casa que me espera a diario con sus brazos abiertos, y si me contagio yo, sus vidas corren peligro”, expresó.

Génesis Montilla.