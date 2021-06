Cardenal Baltazar Porras insiste en no politizar la vacunación contra el Covid-19

El cardenal Baltazar Porras, administrador de la Arquidiócesis de Caracas, ratificó que la iglesia está dispuesta a colaborar en un proceso de negociación que favorezca a los ciudadanos.

El cardenal pidió no politizar el tema de la adquisición de antígenos para combatir el covid-19.



Urgió a los factores políticos atender con inmediatez la pandemia y la crisis social que golpea la calidad de vida de la población, a su vez, pidió tomar acciones que permitan recuperar la productividad.



«No puede haber ninguna salida que sea unilateral se requiere no solamente que nos sentemos con el otro y que compartamos una serie de criterios para ver qué nos une y no solamente lo que nos separa porque así no se puede avanzar «, dijo en entrevista concedida al programa A Tiempo de Unión Radio.