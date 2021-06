Periodistas de La Verdad de Monagas mantienen su compromiso en pandemia

Trabajar para los periodistas del Grupo Comunicacional La Verdad de Monagas en medio de la pandemia del coronavirus ha sido retador, porque en muchas ocasiones, la situación se pone cuesta arriba para la cobertura noticiosa diaria.

Con motivo del día nacional del Periodista, este 27 de junio, hemos querido conocer de primera mano, cómo ha sido la experiencia para estos profesionales, ante la compleja situación que se presenta en Monagas, Venezuela y el mundo.

En primera instancia, la cadena de contagio representa un alto riesgo porque el comunicador, al hacer su labor tiene que interactuar con los entrevistados.

En este aspecto, los comunicadores deben utilizar su tapaboca, portar su gel antibacterial y su careta con la finalidad de resguardarse a toda costa para no contagiarse.

De primera fuente

Grace Sofía Delgado, periodista de nuestro Grupo Comunicacional, afirmó que trabajar en tiempos de pandemia «le otorga un mayor significado a nuestra profesión, porque estamos siempre al frente de las batallas porque nos debemos a los demás. Gracias a nuestro trabajo, la gente está informada, esa de hecho, es nuestra vocación todo el año, pero en tiempos de pandemia adquiere un significado especial, porque eres capaz de exponer tu integridad física, con tal de cumplir con el sagrado deber de informar».

Grace Sofía Delgado.

Álvaro Idrogo, periodista y web master de La Verdad de Monagas, vivió muy de cerca esta situación, porque se contagió con el Covid-19 al cumplir con su labor.

Destacó que fueron días muy difíciles porque por más que querías cumplir con tu trabajo, la debilidad no te deja procesar la información.

Tras recuperarse, asegura que hay momentos en que esa debilidad vuelve a su cuerpo, sin embargo, procura no hacer desarreglos para evitar cualquier recaída. En este sentido, su teléfono ha sido su mejor aliado y ha tenido que aplicar el teletrabajo desde casa.

Álvaro Idrogo.

Astrid Castillo, periodista de deportes, estuvo buena parte del año pasado sin poder trabajar en estudio para evitar la cadena de contagio. Ahora, con las medidas de bioseguridad, retomó su programa Deportes La Verdad, junto a su productor, el también comunicador social, Jhosep Rodríguez.

Para ambos comunicadores, la experiencia ha sido desafiante, sin embargo, en el caso de Astrid Castillo «ejercer el periodismo en tiempos de pandemia amerita una mayor responsabilidad, porque la ciudadanía está mas atenta a cada noticia que se genera y nosotros debemos mantenernos firmes en nuestras labores, para llevarles una información veraz y oportuna. Mientras muchos están en casa cumpliendo con la cuarentena, nosotros los periodistas estamos trabajando para que la noticia llegue a sus hogares».

Astrid Castillo.

Gabriel Brito es de nuestros nuevos periodistas, quien siempre está en la calle. Ha tenido que lidiar con el tema de la movilización, la falta de combustible, y a la vez, cumplir con el compromiso de informar sin contagiarse.

«He visto lo que es la pandemia del coronavirus en cuanto a mi carrera profesional como un reto, que hoy por hoy puedo decir, que es un reto cumplido. A pesar de la situación que nos ha hecho pasar la pandemia, he logrado fortalecer mis conocimientos como periodista, he logrado profundizarlos aún más en el tema de salud. Considero que eso me ha favorecido como comunicador, y puedo decir que soy un profesional versátil, en el sentido de que he tenido la oportunidad de desempeñarme en medios impresos, participación en medios audiovisuales como la radio y la televisión. Creo que la pandemia no nos ha frenado, por el contrario, nos ha permitido avanzar en función de nuestros propósitos. Hoy puedo decir que he logrado cumplir con este reto que nos ha puesto la vida, porque no solamente somos los periodistas que ejercemos en el estado Monagas sino que es algo que se ha vivido en todo el mundo».

Gabriel Brito.

Estrella Velandia, directora web de La Verdad de Monagas. «En definitiva, es todo un reto. Hay que ponerse muy creativo, y buscar la información apoyándose incluso en las comunidades, quienes a través del whatsapp te envían las fotos y los textos, así como notas de voz para que uno como profesional, procese las entrevistas».

Refirió que el teletrabajo fue el gran protagonista de esta etapa, donde tuvimos que aprender a trabajar desde casa, para subir los contenidos al portal www.laverdaddemonagas.com, y así mantener informada a la colectividad.

Respecto a los programas de opinión, «el año pasado tuvimos una exitosa temporada con Objetivo 6-D, donde la mayoría de los candidatos estaba expuesto en la calle para hacer su campaña electoral. En este aspecto, se tuvo un cuidado extremo en el estudio, manteniendo el distanciamiento y con las medidas de bioseguridad para evitar problemas».

Expresó que ha sido una experiencia inédita y muy enriquecedora, que deja una gran lección a quienes les ha tocado vivir esta situación tan complicada. En medio de todo, «y ya incorporados en la oficina en medio de la cuarentena, doy gracias a Dios que me ha mantenido sana en todo este tiempo, siempre con todas las medidas de bioseguridad».

Estrella Velandia.

Rosy Salazar, ancla del programa Monagas Hoy resaltó que todo esto ha sido un gran desafío para ella. «Para mí ha sido un verdadero desafío en medio de esta pandemia, pero a pesar de todo me lo disfruto, porque estoy haciendo lo que me apasiona y sobre todo cumplir con mi rol de servidor público, el cual es el verdadero rol de un comunicador, además de informar.

Toda esta situación que vivimos en el mundo entero, nos ha enseñado en todos los sentidos, a vivir con muchas limitaciones, a desenvolvernos en diversas facetas, a descubrir que poseemos más cualidades de las que pensábamos.

En mi caso, he sido víctima del covid en dos oportunidades, de hecho actualmente, estoy pasando por una recaída, por eso insto a todas las personas a que se cuiden, a que no dejen de aplicar las medidas de bioseguridad, debemos cuidarnos y cuidar a los seres que nos rodean».

Rosy Salazar.

Yovanny Romero afirmó que como comunicador social, el Periodista está limitado por la Covid-19. «Ejercer el periodismo en esta etapa de la historia requiere de mucha pasión, coraje y valentía. Los periodistas que aún estamos en ejercicio y salimos todos los días a la calle, nos balanceamos entre informar, explotar nuestra pasión por la comunicación social y proteger nuestra salud, porque el riesgo de contagios es muy alto, y no solo está en riesgo nuestra vida sino la de la familia y la de los compañeros de trabajo».

Durante un recorrido por una zona rural de la ciudad, «me infecté de Covid-19; estuve ocho días aislado y superé la enfermedad. Poco tiempo después, volví a presentar síntomas sospechosos que fueron atacados a tiempo, y hoy estoy negativo para Coronavirus. Sin dudas es una amarga experiencia. A pesar de presenciar tiroteos, sufrir accidentes de tránsito, quedar atrapado en medio de guarimbas durante el ejercicio de mi labor, cada segundo aumenta el temor de padecer Covid-19, perder la batalla contra éste virus o despedir a un ser querido que no superó la enfermedad».

Yovanny refirió que «el miedo por la enfermedad supera la adrenalina que puede sentir un reportero durante la cobertura de un hecho violento o una situación irregular que también pone en riesgo tu vida».

Yovanny Romero.

Tras conocer las experiencias de estos profesionales, se puede inferir que la tarea de los comunicadores sociales en tiempos de pandemia no ha sido sencilla, pero en contraste, ha contribuido a fortalecer el compromiso que tienen de informar, educar y entretener día tras día a la colectividad monaguense.

A nuestro equipo y a nuestros colegas de los distintos medios de comunicación regionales, nuestra palabra de salutación hoy en el día nacional del Periodista, y los invitamos a continuar con ahínco y esmero, ejerciendo la mejor profesión del mundo.

También hay sus momentos…

Lea también:

Transporte público trabajará en cuarentena radical