Luis Eduardo Martínez: Coherencia

Entre las varias definiciones que encuentro de coherencia se tiene: “Actitud lógica y consecuente con una posición anterior”. De Fajardo, uno de los gurúes de la coherencia, leo: “Yo he sido muy reiterativo con una palabra: coherencia. Y eso significa que uno tiene unos principios y actúa de acuerdo con ellos”.

Una sobrina muy querida me remite un video de la anterior campaña regional venezolana en el cual aparezco al lado del entonces diputado Henry Ramos Allup mientras discursea en Maturín. Emocionado Ramos arenga a simpatizantes nuestros y entre tanto textualmente afirma: “Para quienes dicen que no debemos votar yo les quiero decir con todo respeto, pero con toda sinceridad que le están haciendo el juego a lo que el gobierno quiere” para agregar entre aplausos “sépase y por eso lo decimos duro que vamos a participar en todas las elecciones porque es una labor de patria sacar a estos alcaldes inútiles, a estos gobernadores inútiles y a este presidente inútil”.

No tenía nada de extraño la posición del ahora exsecretario general del Acción Democrática porque se correspondía con lo que desde sus propios orígenes ha sido principio en el Partido del Pueblo: el privilegiar el voto como herramienta de la acción política. Enlos propios Estatutos vigentes se señala textualmente como debermilitante “Inscribirse en el Registro Permanente administrado por el Consejo Supremo Electoral, para votar en un Centro de Votación correspondiente al circuito donde reside y votar en los procesos electorales”. Recalco: es deber de los militantes “votar en los procesos electorales”.

Para las parlamentarias 2020, Ramos retornó al abstencionismo y preciso retornó porque ya en el 2005 llamóa no votar de lo que arrepintió pública y privadamente; personalmente le oí reconocer que había sido un grave error responsabilizando a los medios de comunicación de haber presionado para ello y para que alguien no se sienta tentado a desmentirme cito un tweet suyo del 18 de mayo de 2018 en el cual explica:“A la abstención del 2005 llamamos TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS (y no sólo AD) atendiendo solicitud de TODOS LOS MEDIOS IMPRESOS Y RADIOELÉCTRICOS DE COMUNICACION, opinadores políticos más importantes país y totalidad encuestas”.

Cuando no se tiene amos es muy fácil actuar de acuerdo connuestros principios y en buena medida el drama de algunos que otrora fueron referentes de liderazgo en Venezuela es que, por sus pecados, o los de los suyos, teniendo ahora amos no pueden hacerlo, pero peor aún arrastran a toda una colectividad y no les importa echar a la basura el esfuerzo y sacrificio de centenares, quizás miles, que bien pudieran reivindicando el voto convertirse en coprotagonistas de la forja de una nueva nación.

Conozco a muchos buenos líderes locales, parroquiales, municipales y regionales que han entregado buena parte de sus vidas por el mejor mañana de nuestros pueblos y confieso no comprendo el porqué de su sumisión a quienes traicionando ideales hoy solo defienden sus privilegios. Alguien me dijo que es por AIRTM, pero yo no puedo creer que sea por tal.

Coherencia por favor que nos va la suerte en ello.

