Delincuencia desbordada en el centro de Maturín a partir de las 5:00 de la tarde

Maturín. Llenos de temor por ser víctimas del hampa común, maturineses tratan de no estar en las paradas del centro de Maturín, luego de las 5:00 de la tarde, debido a que la delincuencia se apodera de las calles y avenidas por la falta de funcionarios policiales, situación que los maleantes aprovechan para cometer los robos.

Yulimar Cordova, destacó que los robos se ven con más frecuencia en las cercanía de la plaza 7, plaza El Estudiante y a la altura de la avenida Bicentenario, lo que pone en alerta a los afectados, quienes a grito piden redoblar el patrullaje estas zonas.

«Cuando salimos de nuestro trabajo, tratamos de no quedarnos mucho en las paradas del transporte público, porque llegan los antisociales y con armas blancas o pistolas nos someten y nos quitan los bolsos y los celulares, ellos se aprovechan porque no hay suficientes funcionarios desplegados en la calle», destacó Cordova.

En este sentido, el maturinés Carlos Pinto, dijo que los llamados carteristas se meten en las colas del transporte público para así pasar por desapercibido y poder quitarle las carteras y demás pertenencias a sus víctimas.

«Hace dos semanas, una joven se paró detrás de mí y simuló que estaba esperando un microbus, cuando llegó la unidad me subí y cuando intenté sacar la cartera para pagar el pasaje ya no la tenía, la muchacha ya me había robado», expresó Pinto.

Falta de patrullaje incrementa la delincuencia

Maturineses aseguran que son muy pocas las patrullas que se observan en la ciudad, pues muchas no cuentan con gasolina para poder circular.

Laura Azuaje, habitante de la avenida Miranda de Maturín, mencionó que han llamado en varias oportunidades a los diferentes cuerpos de seguridad para solicitar patrullajes por la presencia de personas en actitud sospechosa y les indican que las unidades están paralizadas por falta de combustible.

«Deberían activar ciertas patrullas para que se dediquen a recorrer la ciudad, en esta zona de la avenida Miranda, se han registrado un sin fin de robos, que ya estamos cansados de denunciar y no recibir respuestas de las autoridades, conozco vecinos que los delincuentes se han metido en sus casas, los han amarrados y los han dejado sin nada», resaltó Azuaje.

Ante esta situación, los afectados clamaron a las autoridades de seguridad para que tomen cartas en el asunto y así mantener la seguridad de los ciudadanos.

