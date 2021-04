El miembro más reciente de la franquicia Law & Order tiene una cara familiar interpretando a un personaje familiar: Christopher Meloni, pero el productor Dick Wolf dice que está cambiando la narración.

Law & Order: Organized Crime de NBC está protagonizada por Christopher Meloni como el detective de la policía de Nueva York Elliot Stabler, el papel que desempeñó hasta 2011 en Law & Order: Special Victims Unit.

Christopher Meloni combatirá a narcos en la serie

A diferencia de los episodios en gran parte independientes de sus parientes de Ley y orden, el nuevo drama cambia de un sindicato criminal a otro en arcos de varios episodios con Christopher Meloni como protagonista. Se estrena el jueves a las 10 pm, emparejado en un episodio cruzado con Law & Order: SVU a las 9 pm en la NBC y se espera ver proximamente los episodios en los canales satelitales para Latinoamerica.

Christopher Meloni volverá a protagonizar la "Ley y el Orden" 3

Piénselo de esta manera, sugirió Wolf: “Si los primeros ocho episodios son El Padrino, los segundos ocho episodios son American Gangster y los terceros ocho episodios son Scarface“.

“Hay grandes antagonistas alrededor para construir una historia realmente buena ya a largo plazo”, dijo a The Associated Press. Eso permite opciones “que aún no hemos tenido la oportunidad de explorar, incluidos los antagonistas que no son ‘sombreros negros’ completos, que pueden tener más matices”.

Ilene Chaiken como escritora

Law & Order: Organized Crime también trae una nueva escritora y productora a las filas de la franquicia, Ilene Chaiken, cuyos créditos incluyen la innovadora The L Word, que contó con personajes LGBTQ, y The Handmaid’s Tale.

“La conozco por su reputación desde hace mucho tiempo”, dijo Wolf. “En los últimos 30 años, hubo muy pocos programas verdaderamente emblemáticos, pero The L Word es uno de ellos”.

Chaiken es “no sólo hábil, es increíblemente perspicaz sobre las emociones humanas” y con un “ritmo” diferente al de él, dijo Wolf. Llamó a eso una necesidad para el “crimen organizado”, con Meloni Stabler entre los más “policías anteriores a Miranda en la televisión”.

En otras palabras, el tipo de agente de la ley al que no le gustaba seguir las reglas, como informar a una persona detenida de sus derechos, el tipo de personaje que la televisión solía celebrar como heroico.

“Lo que tenía que hacer era mantener intacto ese personaje, pero suavizarlo y cambiarlo de una manera creíble que lo llevara al presente, para que no sea un dinosaurio”, dijo Wolf. “No es una cosa fácil de hacer.”

Música de Bach en la serie

Se presentará el tema musical de la franquicia, con lo que él llama cariñosamente otra “Variaciones Goldberg”, una referencia al aria de Bach del siglo XIX y sus 30 iteraciones. La melodía de Law & Order es prácticamente un estándar estadounidense, dada la ubicuidad del programa original en las reposiciones y la perdurable Law & Order: SVU, ahora en su 22ª temporada con Mariska Hargitay.

La nueva serie es solo una parte de las expansivas propiedades inmobiliarias de televisión que ocupa el imperio de Wolf, que incluye Chicago Fire de NBC y su par de spin-offs, y FBI de CBS y sus dos spin-offs a punto de ser, con el reciente anuncio de FBI: International para la próxima temporada. Todos son producidos por Wolf Entertainment y Universal Television.

