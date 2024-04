Florinda Meza NO demandará a hijo de Chespirito, pero no podrán usar su historia (+VIDEO COMPLETO)

¡Florinda Meza NO demandará! A pesar de lo que se ha dicho recientemente, Florinda Meza no tiene planes de demandar ni a Roberto Gómez Fernández ni a Grupo Chespirito por la representación que harán de ella y de la obra de Roberto Gómez Bolaños en la próxima serie biográfica del comediante fallecido.

En una entrevista con De primera mano, la actriz y productora teatral enfatizó que su única preocupación es que se respete el legado de Roberto. Al referirse a la suspensión de las transmisiones de los programas de Chespirito, que comenzó en 2020, Florinda aseguró que nunca fue informada sobre la situación con Televisa.

“Nadie me informó de nada, digamos que para mí fue un detonador… Nadie me informó y yo no estoy peleando una herencia ni muchísimo menos, nunca me interesó. Yo amé a Roberto locamente, fue el amor de mi vida, yo nunca le pedí nada”, expresó en el programa de Gustavo Adolfo Infante.