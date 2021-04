Yerardy Montoya lloró al hablar sobre la depresión que tenía Dave Capella

Caracas.- La modelo venezolana Yerardy Montoya quien fue novia de Dave Capella, aseguró que el animador mientras estaba hospitalizado por covid19, cayó en una fuerte depresión luego de enterarse de los rumores que lo señalaban de estafador.

A través de una entrevista con Luis Olvarrieta, la joven contó que debido al cuadro depresivo que presentaba el animador, los médicos tuvieron que medicarlo y darle antidepresivos. La modelo aseguró que, Dave pasó días muy difíciles tras percatarse de que lo estaban acusando de estafador y más si se le sumaba su enfermedad que tenía y el dolor de saber que sus padres también estaban hospitalizados por el virus.

«Cuando salió la noticia me aleje de las redes porque también se empezó a hacer mucho daño y eso me afecto el ver como él estaba afectado por eso. Esta es la parte mas difícil porque fue lo que mas me dolió de el, recuerdo cuando estábamos en la clínica y el me preguntaba «‘mi amor pero que he hecho?» llorando como nunca en mi vida lo había visto…», dijo.

Yerardy Montoya, Modelo venezolana