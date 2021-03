Monaguense Royberth Echeverría aumenta su invicto en TFC

Explosividad y mucha fuerza son cualidades que identifican el estilo de pelea del venezolano Royberth Echeverría que sigue imparable en su ascenso en las Artes Marciales Mixtas (MMA).

El oriundo del estado Monagas consiguió este viernes una nueva victoria en Titan Figthing Championship (TFC), al vencer al kirguís Samarbe Sabyrzhan por KO en el primer asalto del choque.

Luego de conectar un fuerte golpe a la zona hepática del asiático y rematarlo en la lona del octágono con tan solo un minuto y 38 segundos de arrancar la refriega se alzó con la victoria el criollo.

Esta es la segunda pelea de manera consecutiva para Echeverría, que finaliza en menos de dos minutos de acción, actuaciones que lo siguen poniendo en el radar mundial de la MMA en las 125 libras.

“Para esto había entrenado, sabía que su récord no me intimidaba en lo absoluto, a pesar que tenía 5-0, me tenía que matar para poder salir de eso”, destacó el de Maturín.

Confianza y bastante seguridad tiene este fajador venezolano que ahora deja su foja en 4-0 y sigue aspirando a grandes peleas, “Anoche se conoció un nuevo campeón del peso (brasileño Víctor Dias), ahora esperaré que me depara la compañía si es una pelea por el título u otra pelea, estoy ready para ello” afirmó.

