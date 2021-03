Josemith Bermúdez se encuentra hospitalizada

Caracas – La animadora, actriz y cantante, Josemith Bermúdez se encuentra nuevamente hospitalizada tras una larga y dificil batalla contra el cáncer que padece desde hace tres años.

Bermúdez colgó en sus redes sociales un mensaje de fe y esperanza en la que al final relató que se encontraba nuevamente hospitalizada.

«Aquí es donde la apariencia se encuentra con la fe, no la fe infundada, ni fe ciega, si no la fe en algo que siempre ha sido perseverante. Es cuando tienes la certeza de: él sol se elevará de nuevo mañana, como siempre lo ha hecho. Fe en lo inmutable, lo firme, lo infalible. Hoy me encuentro hospitalizada una vez más. Confío, lo mejor siempre ha de pasar.

Feliz Sábado para todos.» Compartió en sus redes sociales.

Josemith Bermúdez

Luego del post, muchas de las figuras del mundo del entretenimiento la apoyaron con palabras de aliento, entre ellas, Viviana Gibelli, Dora Mazzone, Mónica Pasqualotto, Carmen Alícia Lara, Anna Vacarella y la actriz argentina Lorena Meritano, estas tres últimas vencieron el cáncer.

Josemith Bermúdez

La ex animadora del programa La Bomba padece de cáncer de ovarios desde hace tres años y pese a muchos tratamientos de quimioterapia ha reincidido en tres ocasiones. Ha sido muy consecuente en su fe y esperanza para seguir batallando al lado de familiares y amigos, entre ellos, el periodista Luis Olavarrieta, con quien ha mantenido una hermosa amistad y ha sido pieza clave para el proceso de la enfermedad que vive la actriz.

Deseamos su pronta recuperación.

Lea también: Angelina Jolie acusa a Brad Pitt de violencia doméstica