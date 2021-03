Cota 905: Tras intenso tiroteo liberan a tres GNB retenidos por la banda del Coqui

Tres funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que fueron retenidos por delincuentes de la Cota 905 en Caracas fueron liberados cerca de las 5:00 pm. de este viernes, después de una intensa balacera en la zona.

La información la difundió el periodista Santiago Gutiérrez, a través de la red social twitter quien confirmó que se mantiene la situación de tensión ante la toma de las vías por presuntos miembros de la banda del Coqui.

La tarde de este viernes, la Cota 905 fue tendencia nacional debido a que un grupo fuertemente armado intentó tomar el comando de la Guardia Nacional Bolivariana en el sector, razón por la cual se produjo el enfrentamiento entre bandas por el control del sector.

Una comisión del Cicpc intentó neutralizar a los delincuentes, pero debió retirarse ante la fuerte arremetida de los sujetos.

Durante la acción, varios vehículos quedaron retenidos en el túnel de El Paraíso por parte de los delincuentes, que según el reporte de los usuarios, mantuvieron amenazados a los conductores y obligaron a los niños a entrar en los maleteros de los vehículos.

Una habitante de un edificio en El Paraíso resultó herida al ser alcanzada por una bala perdida debido al fuerte enfrentamiento, de acuerdo al reporte de la comunicadora Lysaura Fuentes, quien cubre la fuente de sucesos.

En la red social twitter se pudo constatar a través de testimonios de los afectados que la banda del Coqui atacó a la población, quienes atemorizados por la acción, reflejaron su sentir a través de las distintas redes sociales, toda vez que quedaron en la línea de fuego, al sentir que la situación se les escapó de las manos.

Banda del Coqui en túnel debajo de la COTA 905 ataca población y los niños atemorizados los meten en la maleta. No me maten dice la Niña Katiuska antes de ingresar a la maleta del carro, aún no hay autoridad que se pronuncie .@NicolasMaduro .@gestionperfecta .@dcabellor pic.twitter.com/lKds69ZP1w

— Antonio Sucre (@antoniosucre77) March 19, 2021