AFEM entrega material deportivo a clubes de fútbol campo y futsal

Por intermedio de la Asociación de Futbol del estado Monagas (AFEM), el material del Taller de Fútbol Base FIFA Grassroots fue entregado directamente a los presidentes de 25 academias monaguense, de futbol campo y sala.

Los clubes legalmente constituidos y afiliados a la AFEM, recibieron durante esta semana, el material deportivo con el cual se apoya el trabajo que vienen realizando en sus respectivas sedes, mientras se mantienen a la espera de la reactivación de los torneos federados.

El presidente de AFEM, José Cegarra, entregó directamente en las manos de los directivos de 25 academias de fútbol campo, los respectivos kits del Programa FIFA Grassroots, que además contempla la capacitación a dos entrenadores de cada uno de estos clubes, que no se programó en 2019, y en 2020 no se hizo por la pandemia mundial por Covid-19. Este taller de fútbol base queda pendiente para hacerlo en una fecha bajo permisología del Estado y la disposición de los clubes.

Cegarra explicó que, “en Monagas no son suficiente estos 25 kits porque hay más clubes que se dedican a la enseñanza de fútbol campo, debemos hacer la salvedad que por autogestión estamos dotando a las otras academias que no son cubiertas por este Programa FIFA, como las de fútbol sala. Es una realidad que no contamos con un esquema de dotación para el futsal y tampoco para fútbol playa, que también necesitan reponer su material deportivo”.

En este sentido, Cegarra destaca lo difícil que ha sido reunir las condiciones para llevar a cabo el Festival de Fútbol Base, pero tan pronto lo permita la flexibilidad durante esta pandemia, será llevado a cabo bajo la coordinación de la Dirección de Desarrollo y los mismos clubes afiliados.

Este material, que fue gestionado ante el Comité de Regularización FIFA que dirige la Federación Venezolana de Fútbol, contiene un cronómetro, una escalera, un combo de 22 chalecos, 20 conos mina, seis conos de 9 pulgadas, un silbato, cuatro vallas, cinco estacas y tres balones.

