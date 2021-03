Covid-19 en Venezuela: Declaran cerco sanitario en Región Capital y Bolívar

En el balance del Covid-19 en Venezuela emitido este domingo por parte del presidente Nicolás Maduro, se declaró cerco sanitario especial y flexibilización parcial y limitada en Caracas, Miranda, La Guaira y Bolívar.

Junto a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, mencionó que ya se ha detectado en Venezuela la presencia de la cepa brasilera en sus variantes P1 y P2 en las cuatro entidades señaladas.

En el caso de Monagas, se mantiene el método 7+7 de flexibilización. Se registraron 23 nuevos casos para un consolidado de 1724 en lo que va del año de pandemia.

En las próximas horas podría estarse declarando un Estado de Emergencia que permita ampliar las capacidades sanitarias existentes en estas regiones del país, afectadas con la nueva cepa brasileña del Covid-19.

Cerco sanitario por el Covid-19 en Venezuela

«Vamos a declarar un cerco sanitario y una flexibilización parcial, limitada en Región Capital y Bolívar», dijo Maduro para frenar el contagio ante la llegada de la variante brasileña.

En el resto de las regiones se mantendrá el sistema 7 + 7 e irán evaluando. Llamó a incrementar las brigadas médicas, sanitarias, policiales y militares para desplegar las pesquisas casa por casa y así potenciar el combate contra el covid-19, sobre todo ante la nueva variante que es más contagiosa y peligrosa. «Tenemos que dar un reimpulso nuevo a toda esta labor, es fundamental», exhortó el jefe de Estado. Pidió también la reactivación de los hoteles hospitalarios.

Laboratorio móvil

«En esta declaratoria de cerco sanitario en el estado Bolívar estamos enviando laboratorio móvil de PCR para acelerar las pruebas, está llegando al estado Bolívar un hospital de campaña como parte de estas medidas necesarias», agregó Maduro.

Maduro explicó que si bien la generación de vacunas que existen en el mundo no permitirá que se afecte el organismo, eso no significa que la persona no pueda adquirir la infección. “Por ello es importante cuidarse y mantener las normas de bioseguridad”.

La Comisión Presidencial para la prevención y combate del Covid-19 reportó esta semana 6.951 casos activos, con 550 casos nuevos para este domingo.

Se destaca que en lo que va del mes de marzo se ha observado un leve repunte del número de casos que coincide con la identificación de la variante brasileña.

Respecto a la vacunación, Maduro resaltó que aguardan que se liberen 300 millones de dólares del Banco de Inglaterra para acceder a más vacunas a través del sistema Covax de la OPS.

Lea también:

Covid-19 en Venezuela: Flexibilización parcial en Caracas, Miranda, La Guaira y Bolívar