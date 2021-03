Gobernadora Santaella: Es necesario intensificar las medidas de bioseguridad (+videos)

«Es necesario crear conciencia e intensificar las medidas de bioseguridad sobre todo en este momento en que el país y el mundo atraviesan una situación muy dura y difícil, es alarmante lo que se vive en Brasil. Por eso, junto a la Fuerza Armada, en unión cívico-militar y policial debemos asumir un papel protagónico y cumplir la semana radical. Debemos comprender que en estas dos últimas semanas hemos tenido un repunte en los casos de Covid-19«.

Así lo manifestó este miércoles, la Gobernadora Yelitza Santaella, en rueda de prensa realizada en el Comando de Zona de Defensa Integral número 52 Monagas, junto al General de División Julio Ramón Barrios Torres, quien hizo un llamado a la ciudadanía a cumplir estrictamente con la cuarentena radical.

Hizo un llamado a actuar con responsabilidad por cuanto «es vital que la comunidad entienda lo preocupante que es la situación, por lo que requerimos del apoyo de nuestra fuerza organizada del pueblo, expresada en consejos comunales, comunas, jefes de calles, ubchs, en la toma de medidas necesarias para evitar la cadena de contagio«.

La mandataria regional exhortó a cumplir las medidas de bioseguridad, por lo que pidió a la población a quedarse en sus hogares y que sólo se movilicen quienes laboran en los sectores priorizados.

«Si por algún caso usted tiene que salir, use el tapabocas, recuerde que estamos en la semana radical, guarde el distanciamiento físico, use antibacterial, no salga a buscar el Covid y si lo tiene, no salga a contagiar a los demás»

Gobernadora Yelitza Santaella.