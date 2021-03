Antonio Pedro Tejera: Y el mundo sigue andando

A veces hay que llamar a las cosas por su nombre, y descubrir a tanto miserable que pulula por el mundo haciendo el mal.

Nuestro querido admirado amigo, Alejandro José Gallard, nos sorprende esta semana con su ARCHIVO num. DCXCIV, con un tema controvertido al que en alguna ocasión hemos dedicado algunos de nuestros artículos de opinión, que han despertado los consiguientes comentarios de perso-nas que prefieren la técnica del avestruz. No es ese precisamente nues-tro caso ya que nos gusta siempre tener presentes los casos de los desagradecidos seres humanos a quienes hemos encumbrado y sacado en algunos casos de miserables pocilgas, que luego nos han pagado con las mas viles monedas, hasta robándonos las cajas personales de los bancos, para no nombrar sino los casos materiales, ya que de los otros, los sentimentales, lo que podríamos contar, no tenemos nombres para calificarlos. Horrible. A los hechos nos remitimos.

Se refiere Alejandro José, a su comentario pasado donde nos dice que

Julio Icaza Gallard, doctor en leyes, profesor y diplomático; despierta nuestros sentidos al decirnos que «Desafortunadamente, Trump podrá ser un fenómeno pasajero, pero el ‘trumpismo’ será una amenaza permanente. Siempre estará a la mano, la tentación de remover, agitar y manipular los bajos fondos de la psique humana. Somos seres amantes y filántropos, pero conservamos mucho de las bestias: la violencia, el odio y la barbarie, que afloran en cualquier momento ante la presión de las circunstancias, y los demagogos, farsantes, mediocres y mentirosos, aprovechan esa debilidad humana”.

“Eso me recuerda uno de los mensajes de «Los Motivos del Lobo», de Rubén Darío: «Mas empecé a ver que en todas las casas,/ estaban la Envidia, la Saña, la Ira,/ y en todos los rostros ardían las brasas/ de odio, de lujuria, de infamia y mentira./ Hermanos a hermanos hacían la guerra,/ perdían los débiles, ganaban los malos.»

Sigue Alejandro José, y nosotros copiamos literalmente: La historia del hombre ha sido la lucha de la razón contra la sinrazón, donde la primera ha hecho posible los grandes avances que caracterizan a nuestra civilización y que enaltecen a la humanidad, pero también donde los instintos más bajos, la animalidad y las guerras, afloran de tanto en tanto para poner en duda esos avances y mostrar el horrible rostro del dolor, la injusticia y la destrucción.

El Dr. Icaza nos advierte que «lo grave es cuando llegan al poder esos líderes mediocres y mentirosos, que arrastran a las masas al abismo. Debemos estar en alerta permanente y luchar contra la manipulación y la mentira allá donde estas pretendan enraizarse. Necesitamos una nueva ilustración, que traiga luz y haga a la humanidad entera participe de los avances de la ciencia y la tecnología. Necesitamos una política basada en la ética, la razón y la verdad.»

Estamos ante un mundo nuevo, pero por desgracia, no ante seres humanos distintos. Vamos a tener que seguir soportando a la jauría de vividores que no respetan nada ni a nadie. Frente a estos tenemos que seguir nuestra lucha constante, sin desmayo. Aprovechando las expe-riencias andando siempre caminando por el mundo con la frente erguida, que inmortalizó con su poema Tabares Bartlet

La maldad está bajo el sol, como hemos tratado más de una vez en nuestros escritos, y ante ella hay que cuidarse y cuidar a toda la huma-nidad de la mejor forma razonablemente posible, cuando seres igno-rantes deshumanizados, desde los sillones del poder atropellan al mundo con leyes y decretos que nos han llevado al penoso estado en que hoy nos encontramos, cargados de la poderosa envidia, la injusticia y la sin razón, que nos abate y desprecia todo lo que no sea barrer para su peculio personal, destrozando nuestras mas ambiciosas empresas y proyectos, sin misericordia alguna.

Una triste realidad a la que oponemos con todas las fuerzas que tene-mos, lo que contienen los principios de Rotary Internacional: …”El conocimiento mutuo y la amistad como ocasión de servir. La buena fe como norma en los negocios y en las profesiones. El aprecio a toda ocupación útil y la dignificación de la propia en servicio a la sociedad,..”

Servir es mi ocupación.

Del Grupo de Expertos de la Organización Mundial del Turismo. UNTWO.

Diplome D´Honneur. Unión des Escrivans et Journalistes Hellenes du Tourisme. FIJET

Conseiller International, Associazione Intenazionale Stampa Turística. AIST. Pluma de Oro de Rotary Internacional. Puerto de la Cruz Tenerife. Islas Canarias