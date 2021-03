El Caracas FC y César Vallejo definirán este miércoles en Venezuela su cruce por la primera fase de Copa Libertadores 2021, tras el empate 0-0 de la semana pasada en Perú.

“Tenemos que dar un extra”, declaró en la cuenta regresiva del partido en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, el arquero Beycker Velásquez, indiscutible figura del primer compromiso de la llave al neutralizar varias intentonas del equipo peruano y bloquear, en el minuto 87, un penalti cobrado por el colombiano Yorleys Mena.

Ni Caracas ni el Vallejo encontraron cómo vulnerar a su adversario en el primer encuentro oficial del año para ambos.

Con el icónico exinternacional peruano José ‘Chemo’ del Solar como entrenador, César Vallejo dominó el balón, pero se estrelló con Velásquez. Caracas, en tanto, apostó por los contragolpes sin tener demasiado acierto en el último cuarto de cancha.

El colombiano Junior de Barranquilla espera por el ganador los días 10 y 17 de marzo en la segunda fase del torneo continental.

Conoce los convocados por el Caracas FC

Caracas FC verá acción esta noche en la Copa Libertadores 2

Fe en la juventud del Caracas FC

Doce veces campeón del fútbol venezolano, el Caracas acudió a la Libertadores con una nómina muy joven, con promedio de edad de 22 años.

“Quizás nos faltó un poco más de oficio”, concluyó Sanvicente en rueda de prensa posterior al choque del miércoles pasado en Lima. “No contamos con la tranquilidad necesaria en los últimos pases para hacerles daño”.

La baja por lesión del prometedor futbolista de 19 años Anderson Contreras en la primera línea de volantes dejó al bando caraqueño sin uno de sus principales constructores de fútbol.

Piezas como Richard Celis o Jorge Echeverría deben dar un paso hacia adelante para alimentar con balones al nuevo 9 del equipo: el beninés Samson Akinyoola.

Sin reproches

“Somos un equipo que va a buscar el arco contrario, genera situaciones de gol y la tarea pendiente es acertar esas opciones”, expresó ‘Chemo’ del Solar. “Fuimos dominadores”.

No tuvo reproches con Yorleys Mena luego de su fallo desde el punto de pena máxima: “El año pasado pateó todos los penales y no falló. Un jugador puede fallar en algún momento y no pasa nada”.

Entre los titulares del estreno del César Vallejo, el técnico deberá cubrir la ausencia del centrocampista venezolano Arquímides Figuera, quien estará fuera de las canchas por tres semanas debido a un desgarro muscular. El argentino nacionalizado peruano Emiliano Ciucci tomaría su lugar.

El compromiso se efectuará a las 6:15 pm hora de Venezuela.

Lea también:

Superliga de Baloncesto se jugará con 18 equipos