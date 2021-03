Horóscopo: lunes 1 de marzo de 2021

¿Quieres saber qué te espera en el día de hoy? Consulta tu horóscopo de hoy lunes 1 de marzo de 2021. En todos los temas que te interesan: amor, trabajo, dinero…, encontrarás la predicción para hoy. Aquí podrás enterarte de lo que le espera a todos los signos del zodiaco. Hoy es importante la actitud tomada ante las distintas situaciones y cambios que se dan en la mayoría de los signos.

Tabla de contenidos Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Aries

Ahorra un poco Aries, posiblemente te vengan gastos inesperados en el futuro. A poco que te esfuerces acabarás la semana con un balance muy positivo de trabajo. Tendrás que echarle una mano a un compañero, luego te lo agradecerá. No tomes decisiones drásticas y sin retorno en tus asuntos, no es el momento. No te agobies por los problemas, pronto vas a entrar en una racha mejor. Tu actitud de hoy estará marcada por tu esfuerzo y sacrificio, avanzarás mucho. Descubrirás que alguien no es tan de fiar como tú pensabas, toma medidas. Verás la vida con esperanza y eso será bueno para tu salud en general. Tendrás un día plácido y tranquilo física y mentalmente, aprovéchalo y descansa. Te sentirás con mucha vitalidad, contagiarás energía a quienes te rodean. Deberías relajarte un poco, tienes que intentarlo para poder dormir bien.

Tauro

Estás esperando un contrato o una llamada que todavía tardará un poco más Tauro. Te va a costar tiempo y esfuerzo mejorar en lo laboral, pero te compensará. Debes estar muy pendiente a lo que suceda hoy a tu alrededor en el trabajo. No comprendes las intenciones de un amigo tuyo y te sientes con bastante desconcierto. Confía más en tu pareja y en las demás personas, valora lo que tienes. Organizarás actividades con tu pareja que te seguirá hasta donde vayas. No van a faltarte romances, estás en racha, pero trata de moverte un poquito. Dedica más tiempo y cuidados a tu cuerpo si no quieres tener problemas. Tratarás de ver las cosas de forma positiva y esto te vendrá muy bien. Te encuentras bien, estás cuidando tu cuerpo y tu mente al mismo tiempo. Aunque te encuentres bien de salud, no dejes de cuidar un poco tu estado emocional.

Géminis

Económicamente te irá mejor de lo que esperabas Géminis, has hecho un buen trabajo. Vas a ir alcanzando los objetivos profesionales que te habías propuesto. No estás mal de dinero, pero tienes que medir tus gastos para seguir así. No te precipites en tus afirmaciones, piensa antes de hablar. Si estás estudiando, puedes tener algún problema, pero lo superarás fácilmente. Puedes tener tiempo libre que compartirás con tu pareja y seres queridos. No estás en tu mejor momento en el amor, pero pon de tu parte. No te iría mal seguir una dieta más sana y equilibrada para aumentar tu energía. Trata de mantener los buenos hábitos que estás empezando a desarrollar. Deja de lado los pensamientos negativos que te impiden autosuperarte. Te sientes bien de salud, con ganas de quedarte en casa y de hacer algo relajante.

Cáncer

Comprarás cosas muy necesarias y emplearás de forma acertada tu dinero Cáncer. Te surgirán algunos gastos, pero no será algo que te descoloque mucho. Este es un momento favorable para la firma de nuevos contratos de trabajo. No te preocupes si andas con escasez de dinero, pronto vas a estar mucho mejor. Verás como un acontecimiento inesperado te sorprenderá muy favorablemente. En el terreno del amor, puede que tengas algunas discusiones con tu pareja, intenta controlarte. En el pasado hiciste unos contactos que ahora no te convienen, evítalos. Deja de hacer vida sedentaria, te vendría bien apuntarte a algún deporte, mejoraría claramente tu salud. Estás acumulando demasiada tensión y no es bueno, intenta controlar tus emociones. Trata de meditar para poner en orden tus pensamientos y así estar mucho mejor. Tu cuerpo y tu mente estarán en perfecto equilibrio, te sentirás fenomenal.

Leo

Quieres poner en práctica ciertos proyectos que no realizaste en su día Leo. Estás en un buen momento en el trabajo, pero tienes que procurar ser más puntual. No te impacientes, el éxito profesional te llegará pronto, sigue trabajando así. En el amor, te surgirá un proyecto muy interesante para llevar a cabo con tu pareja. Si estás estudiando, ahora entrarás en una racha buena, aprovéchala. No dejes de dedicarle un tiempo a tus hobbies, también necesitas entretenerte. Procura no hacer demasiado caso de los comentarios de la gente en este día. Hoy puedes tener un día fastidioso por culpa de algunas molestias leves. Te encuentras alegre y con buena salud, pero parece que no quieres moverte del sillón. Aunque te encuentras bien, alguien de tu familia puede ponerte a prueba, paciencia. Haz más caso a los avisos que te da tu cuerpo, debes cuidarlo bastante más.

Virgo

Atraviesas un momento algo difícil para tu economía Virgo, tómatelo con calma. Vas a tener que esforzarte algo más en el trabajo, estás bastante disperso y distraído. La mejor manera de hacer frente a los problemas será tomando la iniciativa. Vas a sacarle mucho partido a tu imaginación, te sientes con una gran creatividad. No permitas que nadie te venga con rumores sobre alguien que te importa. Puede que te toque vivir unos momentos excitantes y un poco locos en el amor, diviértete. Te lo pasarás estupendamente si te decides a llamar a ese antiguo amigo. Te sientes mal y con tensión por algún comentario malintencionado, relájate. Ten cuidado con tus músculos, serán hoy tu punto débil. No los fuerces. Pronto conseguirás deshacerte de los dolores musculares y te sentirás más relajado. Estás trabajando demasiado y haces muchos esfuerzos, tienes que parar un poco o la salud te hará frenar.

Libra

Ten cuidado con los excesos económicos que te obliguen a rehacer tus planesLibra. No pierdas la oportunidad de comenzar una actividad nueva, será muy positiva. Tu intuición te será muy útil laboralmente, úsala y acertarás en todo. No tienes nada interesante que hacer en el trabajo, ten creación y busca algo. En el amor, si tienes pareja, tendréis una relación muy positiva este día, os irá muy bien. No tengas miedo al futuro, aunque en este día no te vaya bien del todo, las cosas cambiarán. Recuerda que para que una relación vaya bien, hay que cuidarla un poco cada día. Intenta pasar tiempo con tu familia cercana, disfrutarás mucho a su lado. Podrías planear un viaje para hacer en compañía, solo de pensarlo te despejarás. Te sentirás bien tanto física como psicológicamente, tienes buena energía mental. Deberías tomarte un respiro antes de caer en un problema de salud.

Escorpio

Piensa en lo que vas a gastar y tu economía te lo agradecerá Escorpio, haz ejercicio. Te van a echar una mano con el dinero, aunque no lo necesitas demasiado. Tu economía puede ir bastante bien y debes de mantenerla así. Entras en un periodo de hiperactividad, aprovéchalo en el trabajo. Pensarás en positivo y por ese motivo verás como todo te sale muy bien. Después de las dificultades que has tenido entrarás por fin en una buena racha. En el amor, es posible que por fin te fijes en alguien que lleva un tiempo detrás de ti. Procura no alejarte de los demás a causa de malentendidos que puedes evitar. Empieza una terapia o tratamiento alternativo, verás cómo te va muy bien. Te encuentras genial de salud, rebosas energía y darás mucho ánimo a los demás. Deberías practicar un poco más de deporte, no te beneficia el sedentarismo.

Sagitario

Te sientes mal en el trabajo porque piensas que no te valoran lo suficiente Sagitario. Podrás pagar lo que debes gracias a tus ahorros y te sentirás bien por hacerlo. Aceptarás un reto en tus responsabilidades y lo superarás muy bien, tendrás compensación. Podrías conocer a una persona con la que podrías tener una gran compatibilidad. Una sonrisa te ayudará a llevar los avatares de la vida con más tranquilidad. Tu pareja se va a interesar más por tus problemas y te ayudará mucho en todo. Estás muy bien hoy en el amor, pero estarías mejor con una vida menos desordenada. Tu pareja te prepara una sorpresa, sé agradecido. Estás en un momento estupendo que puedes aprovechar para poner tu salud a punto. Te apetece hacer muchas cosas nuevas, estás alegre y tienes que disfrutar. Trata de no comer las cosas que no te sientan bien, tienes el estómago sensible.

Capricornio

Te mereces una posición de liderazgo en el trabajo Capricornio, pero que todavía no te la dan. Se te plantean problemas laborales bastante complicados, pero los superarás. Los problemas que te surjan, te servirán para tu experiencia personal. Limítate hoy a hacer lo que te digan en tus tareas y evitarás conflictos. Hoy puede ser un día muy especial para ti, si sabes cómo aprovecharlo. Te aburrirás muchísimo con las tareas cotidianas, intenta hacer pequeños cambios. En el amor, si no tienes pareja, puede que empieces a ilusionarte con alguien de tu entorno. No hagas muchos excesos ni pongas a prueba las limitaciones de tu salud o te arrepentirás. No te encontrarás del todo bien por culpa de unas molestias musculares. Te sentará muy bien esa actitud alegre y receptiva que has adoptado últimamente. Vas a quedarte en casa con tranquilidad, que es lo que más te apetece en este día.

Acuario

Si eres independiente o trabajas para un autónomo Acuario, entrarás en una buena racha. En el trabajo te van a proponer algo que no te conviene, pero podrás delegarlo. Si estás buscando un empleo, ahora puedes encontrar algo bueno, anímate. Tendrás importantes compensaciones económicas y además ofertas interesantes. Aprovecha estos días para concluir asuntos pendientes y liberarte de cosas. En el amor, si no tienes pareja, ahora podrías encontrar a alguien especial que te interese. Si tuvieras una actitud más positiva, tus relaciones personales irían mejor. Tendrás un día magnífico para realizar conquistas de tipo amoroso. Aunque te encuentres bien, no deberías descuidar tu espalda si tienes molestias. Deberías llevar a cabo esas técnicas de relajación que sabes que te funcionan. Si haces algo de ejercicio verás cómo te sientes mejor de salud en todos los sentidos.

Piscis

Piscis, tendrás situaciones difíciles de superar en el trabajo, pero las solucionarás. Ten cuidado antes de embarcarte en un pago aplazado, no te endeudes mucho. Te irá mejor en la economía si no haces caso de los consejos de otras personas. En el amor, la relación con alguien que conoces dará un giro inesperado, pero para bien. Si inicias una relación, intentarás llevar la voz cantante, pero debes tener comprensión. Deberías llegar a un acuerdo con la familia para evitar tensiones innecesarias. Tendrás que dejar cosas pendientes para poder llevar a cabo tus planes. Tendrás un excelente estado de ánimo y te sentirás con muchas buenas vibraciones. Enfoca bien tu energía mental y resolverás todos los problemas, no te disperses. Sentirás una inyección de energía y vitalidad, podrás hacer lo que te propongas. Intenta no perder las buenas costumbres alimenticias, evita los excesos y cuida tu salud.

