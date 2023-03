Adriana Azzi: Horóscopo semanal del 5 al 11 de marzo 2023

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros a través de los 12 signos del zodiaco, en la semana del 5 al 11 de marzo 2023 y los números de la suerte.

Cada semana la astrologa Adriana Azzi nos presenta las predicciones por cada uno de los 12 signos del zodiaco

ARIES

☆~ PALABRA CLAVE: Dinero

☆~ NÚMEROS DE SUERTE: 5612

☆~ COLOR DE SUERTE: Azul

GENERALIDADES: Deberás enfrentarte con alguna persona de tu familia que aunque quiera el bien para ti, también debe darte tu espacio e independencia para realizar eso que quieres lograr. Una renovación de tu fe, un renacimiento. Una sociedad que se conecta contigo desde el extranjero, laborando en la Internet. Estarás unido a un grupo de jóvenes que están en una lucha o en medio de un reto intelectual. Debes tener más iniciativa para con la familia. No te ahogues en vasos de agua. Celebraciones con alegrías. La tensión, el estrés, se enfrentan sin comportamientos neuróticos, busca tu paz interior. Puedes finalmente ver el camino, tu camino. Venus y Júpiter te harán la vida más fácil.

SALUD: Retención de líquido. Golpes y magulladuras accidentales.

DINERO: (Trabajo) Metas y proyectos que llegan a concretarse. Alguien te anima a seguir adelante.

AMOR: Salidas con alguien que te gusta. Evolución en una situación económica.

PAREJAS: Debes hablar con tu pareja y decir lo que no te gusta no para generar un problema sino para resolverlo. Generando ideas.

SOLTEROS: Alguien a tu lado que necesita bendiciones. El amor lo puede todo, ya verás.

MUJER: Algo con una mirada entre tú y alguien que te gusta. Entregas documento. Oscuridad antes del amanecer. Lamentos y llantos. Superas el dolor removiendo obstáculos, liberándote, buscando alivio caminando libre. Deberás superar tus temores, autoafirmarte y moverte hacia la libertad.

HOMBRE: Recibes una invitación especial. No puedes controlarlo todo. Planes. No alejes a las personas que amas simplemente porque te sientes tenso o de mal humor.

CONSEJO: No te doblegues ante los que sólo quieren sobornarte o engañarte.

TAURO

~☆PALABRA CLAVE: Garantía

~☆NÚMEROS DE SUERTE: 2367

~☆COLOR DE SUERTE: Amarillo

GENERALIDADES: Cambio en tus sentimientos. Te hará bien un paseo a sitio de aguas dulces o saladas. Ritual de prosperidad. Tendrás muchas energías que manejar a la vez, una fuerza en reserva a tu disposición. Te activas con Marzo. Cuídate de infidelidades, despedir amores y amores de lejos a través de las redes. Se hace justicia en una lucha. Cambios en tu sitio de trabajo. Movimiento. Pintura y decoración. Enseñar, compartir lo que percibes y descubres, pueden llegarte mensajes espirituales para otras personas, amigas, allegadas o incluso, desconocidas.

SALUD: Evaluación médica.

DINERO: (TRABAJO) Saca las energías negativas. Deja el miedo. Cuida lo que es tuyo. Avances.

AMOR Celebras un éxito. Tendrás que tomar una decisión sabia. Peleas y discusiones pasajeras.

PAREJAS: Llegas a unos acuerdos para poner las cosas en orden. No permitas que otros se metan en tu relación.

SOLTEROS: Debes resolver un asunto con documentos. Citas y diligencias.

MUJER: Hermano(a) que te necesita pero estás lejos. Obstáculos que vences de uno a uno. Cuida tu cabeza. Primeras retribuciones por haber tenido paciencia. Próximos desarrollos profesionales y esfuerzos sinceros. Un mejor estatus. Nuevo aprendizaje. Paciencia con hija, nuera o ahijadita. Renovar vínculos. Perfeccionar o embellecer glúteos y piernas.

HOMBRE: No te sientas solo. Estarás dispuesto a recibir ayuda. Deja las rabietas. Deberás mostrar tus conocimientos y habilidades para ganarte una valiosa oportunidad. Ponte perfeccionista y trabaja con meticulosidad lo que haces. Alguien se refiere a ti como una persona competente. Produces resultados tangibles.

CONSEJO: No es lo mismo que tu venzas, a dejar que otros lo hagan por tí.

GÉMINIS

~ PALABRA CLAVE: Perseverar

~ NÚMEROS DE SUERTE: 8043

~ COLOR DE SUERTE: Anaranjado

GENERALIDADES: Se te aconseja la práctica de pilates, zumba, aerobics, también podrías practicar algo que te permita una descarga catártica de las tensiones. La tendencia es a que seas auténtic@ y espontáne@. Noticias estimulantes. Un negocio independiente abre sus puertas para ti. Normalmente, los demás no son conscientes de tu emotividad. Inquietud y falta de control que no tienen por qué ser necesariamente faltas graves. Adquirirás una nueva y renovada seguridad en ti mism@. Decisiones a corto plazo. Una situación se te presenta como para que seas muy estratégi@.

SALUD: Cuidado con golpes y accidentes.

DINERO: (Trabajo) Tendrás el valor necesario para asumir valientemente tus prioridades. No quieres aceptar imposiciones.

AMOR: En vez de esperar a que algo suceda tendrás que dar tu el primer paso. Conversaciones frente a frente que requieren de todo tu valor y ecuanimidad.

PAREJAS: Cuidado con discusiones innecesarias. Una cierta agresividad sexual. Pide lo que realmente quieres sin manipular.

SOLTEROS: La necesidad de ser dueñ@ de tu propio destino irrumpe en tu vida. Hecho curioso en una competencia. Dueñ@ de tus acciones pero también de las omisiones y sus consecuencias.

MUJER: Sé exaltan la valentía y la fortaleza, de hecho éstos valores suelen darles miedo al sexo opuesto cuando resaltan en una mujer. La energía y el espíritu combativo te abrirán puertas, pero en la misma proporción te pueden producir enfrentamientos. Irás rápido a tus objetivos y no te gustarán las oposiciones.

HOMBRE: Un buen momento para ser más activo y menos pasivo. Fuertes encontronazos en el amor y en la amistad. Si tienes una motocicleta procura manejarla lo menos posible. No postergues decisiones importantes.

CONSEJO: Ante una incontenible avalancha de conflictos pasajeros lo mejor es mantenerte ecuánime y en paz frente a las contingencias.

CANCER

~☆PALABRA CLAVE: Dejar

~☆NÚMEROS DE SUERTE: 5813

~☆COLOR DE SUERTE: Rojo

GENERALIDADES: Los caminos se abren a tu favor. Lo que necesites aparecerá. Dinero inesperado. Cambios alentadores en las finanzas. Ventajosas compras o un regalo muy útil. Contacto con personas en el extranjero. Se rectifica o se aprueba un documento. Tu guía, pariente fallecido o ángel protector se te manifiesta. Acuerdos, registros o contratos. Hermana o cuñada con buenas noticias. Una celebración, cumpleaños o boda. Hecho curioso con ratones o avispas. Cautela con una mujer delgada y huesuda insidiosa y vengativa. Asunto tedioso con los documentos de una casa. No querrás recibir a un hombre.

SALUD: Se resuelven trastornos físicos o visuales.

DINERO: (Trabajo) Buena suerte. El comienzo de nuevos proyectos. Entusiasmo. Algo inesperado muy positivo. Todas las cosas son posibles. Si te arriesgas ganas. Nueva fase. Asunto con página web.

AMOR Un problema con una mujer muy negativa, discusiones en un carro o durante un traslado. Ofensa de un hombre en discusión que involucra a una mujer cercana. Evita rupturas.

PAREJAS: Un paseo o viaje de descanso con disfrute. Propuesta de unión o matrimonio. Sensualidad arrebatadora.

SOLTEROS: Mide tus palabras. Una mañana nerviosa. Disfrutas de un encuentro inesperado. Aparece la oportunidad esperada. Negocio por Internet.

MUJER: Decides alejarte de alguien. Tres personas de la familia con un desacuerdo. Buscarás tu paz espiritual. No estarás de acuerdo con que alguien se apodere de algo que no le pertenece. Objeto espiritual o símbolo que aparece para tu protección.

HOMBRE: Fin de un estancamiento. Querrás hacer más ejercicios. Contacto con embajada. Recibes una correspondencia importante. Diligencias por documentos o compañía de renombre. La mujer de tu vida . Decides en cuanto a relaciones o amores tormentosos.

CONSEJO: Vive tu vida como la quieres vivir, sólo tienes que aprovecharla.

LEO

~☆PALABRA CLAVE: Economía

~☆NÚMEROS DE SUERTE: 6745

~☆COLOR DE SUERTE: Dorado

GENERALIDADES: Temas que involucran tu dinero, trabajo, educación, salud física, una casa y un proyecto que involucra resultados tangibles. Te llamará la atención el gesto de una mujer, es una especie de sonrisa condescendiente. Pagos y transferencias frecuentes ésta semana. Sería bueno que canalizaras tus energías con alguna actividad artesanal, manos a la obra. Tomando decisiones relacionadas con tu hogar, comunidad o vivienda. Haciendo uso de tus mejores talentos lograrás mucho más.

SALUD: Priorizando necesidades de salud.

DINERO: (Trabajo) Estarás muy activ@ o participativ@ en el trabajo si logras la suficiente inspiración para triunfar.

AMOR: Algún tipo de desencanto por excesiva franqueza. Gratificantes reencuentros te ayudan a dejar el pasado atrás. Conviene serenarse porque vienen días reparadores.

PAREJAS: Se favorecen los negocios. Viajes, inauguraciones o comienzos, mudanzas y cobros. Movilidad.

SOLTEROS: No descolocarse frente a propuestas extravagantes, conserva la serenidad y no hagas nada para lo cual no estés preparad@. Concéntrate en tus tareas, en lo laboral y en tu salud.

MUJER: Influencias apropiadas para comprar, vender, negociar, promocionarte, pedir favores y asumir compromisos. Excelentes actividades con amistades aumentan tu participación social y te hacen fortalecer vínculos. Logras fascinar con tus logros y emprendimientos. Concreción. Plenitud sexo afectiva si logras tender puentes. Una remodelación o reacondicionamiento. Un espacio adecuado para hacer ejercicios.

HOMBRE: Aplazamientos. Grandes y renovadas esperanzas. Muchas pistas apuntan a la solución de un problema pero aún tienes dudas. Se refuerza tu sentido de unidad familiar. La ley te apoya. Un tema importante que involucra dinero y bienes inmuebles.

CONSEJO: Tu capacidad estratégica puede reportarte resultados pero pondera todas las variables posibles antes de dar un paso significativo.

VIRGO

~☆PALABRA CLAVE: Examen

~☆NÚMEROS DE SUERTE: 7607

~☆COLOR DE SUERTE: Verde

GENERALIDADES: Pronto desarrollarás proyectos con personas o agrupaciones afines. Consolidarás valiosas amistades mediante asociaciones y contactos. Encaras de manera más activa tu relación de pareja o una relación de sociedad comercial. Te toca apoyar remotamente pero de manera efectiva a un afecto. Eliminarás una pugna interior y te relajarás. Sentimientos correspondidos que alientan al reencuentro. Voluntad e ingenio para ganar dinero. Dejarás de dedicar esfuerzos en asuntos que no te reportan ganancias. Celebrarás una ocasión especial, un encuentro maravilloso, una reunión esperada.

SALUD Los valores más equilibrados con dieta especial.

DINERO: (Trabajo) Popularidad que crece junto al carisma. Honestidad contigo mismo al quedarte o al irte. Una sucesión de ofertas engañosas.

AMOR Victoria. Te conviene asistir a lugares donde puedas expresar tus encantos sin cohibirte. Gestiones y nuevas tentativas para afirmarte en el amor. Nuevas hazañas compartidas.

PAREJAS: Con parejas de signos de Tierra, se activará tu carisma, parejas de Agua, estarán llamados al idealismo, con Aire, mucho trabajo y tensiones y con parejas de signos de Fuego, revaluarás las actividades cotidianas.

SOLTEROS: Se despertará en ti un impulso que te llevará a una nueva etapa en lo monetario. Se estabilizará tu carácter lo cual te permitirá concretar algunas cosas.

MUJER: En cuanto a la realización profesional, ésta alcanzará su punto más significativo a finales de la semana. Distintas fuentes de trabajo. Irregularidades si se trata de empleados. Ofertas y oportunidades para perfeccionar métodos laborales. Coquetería y entusiasmo.

HOMBRE: Ráfagas de venturosa buena suerte. Salir adelante de acuerdo con tu propio talento. Con eficiencia y orden prosperarás. Formalizarás un noviazgo. Toma la iniciativa y tendrás la respuesta esperada en el sexo opuesto.

CONSEJO: Cuando sientas que avanzas sigue el ritmo.

LIBRA

~☆PALABRA CLAVE: Inversión

~☆NÚMEROS DE SUERTE: 6534

~☆COLOR DE SUERTE: Blanco

GENERALIDADES: Los asuntos pendientes van avanzando en medio de luchas y diligencias. Mujer blanca con una marca rojiza, adulta contemporánea, te ayuda a salir de un problema.

Cambios inesperados dentro del entorno familiar. Un evento donde te planteas hacerte responsable por alguien. Alguien te habla sobre una casa en las afueras, donde hay unas personas muy amables. Algo que investigarás o estudiarás. Paseo a un sitio en grupo en un buen momento. Un terreno, documentos o firmas. Unas flores. Una caja o maleta y una foto especial. Mensaje impactante sobre un libro o unos papeles. Episodio vinculado con una niña y su protección. Recibes un mensaje importante.

SALUD Molestias físicas transitorias. Necesitas una rutina de ejercicios.

DINERO (Trabajo) Se destraban los proyectos económicos. Abstenerse de emitir opiniones políticas o religiosas en un lugar. Contacto con personas de las altas esferas. Bonificación.

AMOR Éxito virtual con una relación a distancia. Mujer que se aleja dejando una paz especial. Oportuno acercamiento entre seres queridos que culmina en una especial reunión o celebración. Recibes una declaración amorosa inesperada.

PAREJAS: Buenos momentos. Resuelven un asunto que involucra documentos o una identificación. Algo que se soluciona positivamente. Celebración juntos.

SOLTEROS: Atención con negocios de compra o venta. Nuevas amistades o contactos muy productivos. Un día de suerte. Una situación ridícula.

MUJER: Lucimiento personal. Dinero que llega para tu prosperidad. Un deseo que se te cumple. Asunto bancario que evoluciona. Evita los estados ansiosos . Enamoramiento inesperado durante un traslado. Miradas que se cruzan desde un vehículo. Corte de cabello.

HOMBRE: Sobre con un papel importante. Renovación de algo vencido. Creatividad. Un dinero que te devuelven. Compra de ropa. Aumenta tu atractivo. Prestigio en la puerta de tu destino. Intimidad, complicidad.

CONSEJO: Busca tu momento de silencio al menos una vez al día y utiliza ese momento para focalizarte en tu interior.

ESCORPIO

~PALABRA CLAVE: Estatus

~NÚMEROS DE SUERTE: 2289

~COLOR DE SUERTE: Gris brillante

GENERALIDADES: No puedes cargar con todos los problemas familiares, debes delegar para ocuparte más de ti mismo. El fin de un mal tiempo. Circunstancias concluidas. Los temas familiares pasan a un primer plano. Debes seguir adelante y entender el aprendizaje de éstos días difíciles. Se recomienda realizar actividades que te ayuden a tener la mente despejada. Asunto con almacenamiento de alimentos. Una mujer gorda y de senos grandes se te acerca para darte una ayuda. Una gotera en un grifo de agua o humedad en pared que debes reparar. Comienzas una nueva actividad. Surge una discusión porque descubres algo escrito o relacionado con un papel importante.

SALUD Té e infusiones de hierbas como Manzanilla, valeriana, hierba luisa o tilo van muy bien para controlar el estrés.

DINERO (Trabajo) Una habilidad te ayuda a obtener un dinero extra. Investigación. Asunto con un libro o tomo. Se acondiciona un nuevo lugar o ambiente de trabajo. Hombre bajito, medio calvo y rellenito te ayuda en algo o con una entrevista.

AMOR Solucionas un tema con hermanos o hijos. Llega un dinero gracias a un afecto para solucionar un problema familiar. Investiga más a esa persona que te gusta.

PAREJAS: Van tras la recuperación en un tema económico o laboral. Se apoyan en situaciones de salud. La actividad sexual se intensifica. Inversión en arreglo de una casa.

SOLTEROS: Escogerás entre dos sitios. Recibirás un gran apoyo en un lugar donde se mueven asuntos importantes. Tensión o sudoración en las manos .

MUJER: Traspaso o venta de una propiedad. La dueña de algo. Tratamiento de limpieza o botox en la cara. Hecho curioso con una mujer con uniforme llamativo. Contacto o asunto con Tarotista. El agua de coco te hace bien. Un anillo. Una ausencia que superar.

HOMBRE: Precaución en donde dejas un vehículo o durante traslados con personas no fiables. Evaluarás ir a otro lugar. Descubres algo sobre un pariente cercano. Te preocupas por madre o mujer cercana.

CONSEJO: Aléjate de los estados ansiosos. Escucha música, sal con amigos, disfruta.

SAGITARIO

~☆PALABRA CLAVE: Empatía

~☆NÚMEROS DE SUERTE: 1209

~☆COLOR DE SUERTE: Violeta

GENERALIDADES: Es el momento de buscar orden y de trabajar duro para concretar lo que deseas. Confiar en ti mism@ será prioritario. Buena salud. La paciencia es una virtud. La hora de ocuparte de tu salud, de hacer ejercicios y de mejorar tu imagen personal. Autodisciplina. Contacto con un hombre influyente. Un rival importante de carácter fuerte que tendrás que enfrentar. Sentirás que retorna tu interés en asuntos que te habían dejado de interesar. Hecho curioso con la falta de unos zapatos. Querrás salir más y tener más contacto social. Interés por plantas, vegetales y vitaminas. Unos lentes. Dos grandes amigos.

SALUDTensión muscular. Contacto con psicólogo o consejero. Vitalidad.

DINERO(Trabajo) Excelentes habilidades para organizar un proyecto. Contacto con gente de gobierno, autoridades o jefes importantes de una empresa o institución. Éxito y gran imagen. Contacto con proyecto público. Carisma.

AMOR Encuentro con primos o hermanos. Visita de dos hombres en la puerta de tu casa. Pasarás unos días en otro lugar. Algunas tristezas se comienzan a superar por sucesos familiares. Noticias de luto de algunos conocidos. Retorna alguien para pedirte perdón.

PAREJAS: Cautela con persona de doble cara o desconocida que pueda afectar tu relación. Situación oculta. Mujer blanca nalgona inventa mentiras.

SOLTEROS: Es el tiempo de que actúes responsablemente para crear un ambiente estable y organizado.

MUJER: Un hombre muy importante en tu vida te buscará o te apoyará. Hecho curioso con una camisa a cuadros y una gorra. Se soluciona asunto con un documento de donde sacaron tu nombre. Contacto con abogado. Problemas que quedan superados. Gestiones y diligencias que saldrán muy bien.

HOMBRE: En búsqueda de tu auto afirmación. La mente puesta en un asunto que lograrás más temprano que tarde. Dieta. Estarás menos rígido y buscarás escuchar y comprender más a los demás. Te ocupas más de tu imagen. Aumenta tu líbido. Invitación a un sitio natural.

CONSEJO: Identificar aquellas cosas que te hacen feliz para que las persigas.

CAPRICORNIO

~☆PALABRA CLAVE: Voluntad

~☆NÚMEROS DE SUERTE: 5738

~☆COLOR DE SUERTE: Índigo

GENERALIDADES: El tema central será tu sentimiento o una relación amorosa. Los demás cooperan y te apoyan. Un adiós, una despedida. Se habla de un cambio de lugar o de ir a otro lugar. Un sacrificio a cambio de tu armonía interna. Se soluciona algo relacionado con un documento de una mujer. Buenas noticias en la puerta de tu casa. Inversión en inmuebles, remodelaciones o redecoraciones. Experiencia espiritual. Viaje astral. Tu mente se aclara y ves todo más nítido. Un pago atrasado o legal que avanza. Emergencia de salud por un hombre.

SALUD: Resultados de exámenes que te son favorables. Sanación.

DINERO: (Trabajo) Se superan tensiones, se llega a acuerdos. Contacto con empresa de renombre. Movimientos y avances. Una nueva propuesta.

AMOR Si has estado involucrado en una tensión, separación o distanciamiento amoroso, surgirá un acuerdo. Entendimiento. Avance en asuntos académicos de hijos.

PAREJAS: Negocios en pareja. El amor y lo laboral se vinculan. Se traspasan unas acciones o se firma acuerdo. Planificando viaje juntos.

SOLTEROS : Nuevos amigos. Tres personas muy importantes se involucran contigo. Llega un amor. Un vehículo.

MUJER: Esperanza y resurgimiento de nuevas ilusiones. Sentirás que sales de una situación difícil. Renovación de viejos vínculos. Te recuperas de heridas emocionales pasadas. Algo que creías perdido retorna. Vanidad.

HOMBRE : Fin de un círculo vicioso o trauma. Cambios positivos. Recuperas la salud. Retorna tu buen humor. Los líos se solucionarán. Hecho curioso con un perro o un gato. Te alejas de personas nocivas y rescatas tu paz interior.

CONSEJO: La mente tranquila y sosegada te permitirá llegar a soluciones más efectivas y convenientes.

ACUARIO

~☆PALABRA CLAVE: Seguridad

~☆NÚMEROS DE SUERTE: 0327

~☆COLOR DE SUERTE: Magenta

GENERALIDADES: En la búsqueda de una verdad, tu verdad. Intentarás mayor control. Los juicios equilibrados te ayudarán a armonizar con tu entorno. Una decisión honesta. Innovar y empujar. Impondrás la ley y el orden. Se te recomienda moderación y prudencia a la hora de asumir retos o realizar cambios. Entrarás a un lugar y tu encanto hará el resto. La razón sobre los sentimientos en un asunto que toca profundamente tus emociones. Cien por ciento involucrad@ en una especie de investigación o averiguando algo que te interesa.

SALUD La vida sexual también está implicada en la salud integral, tómalo en cuenta.

DINERO(Trabajo): Cooperativismo. Es el momento de usar tu pericia y perspicacia al máximo sobre todo frente a jefes o socios. Analizarás un tema a profundidad. Un trabajo muy profesional.

AMOR Un(a) novio(a) agresivo(a). Adquirirás una cierta frialdad distanciada por éstos días.

PAREJAS: Una decisión que han estado esperando, será justa e imparcial. Rompan el molde y libérense de restricciones. Cuidado con distanciamientos o de evitar la intimidad.

SOLTEROS: Los demás pueden pensar que no tomas en cuenta sus opiniones. Muy centrado en tí mismo. Una lucha o intercambio de palabras imponiendo tus propios intereses. Hecho curioso con tu papá.

MUJER: Una sensación de no tener suficiente amor, o al menos, no el que requieres. Una cuestión de atención. Estrategia efectiva, bien pensada. Un gran deseo de salir a buscar lo que realmente quieres. Algo en la entrada de un estacionamiento. Hecho curioso en una recepción. Resaltarás tus ojos con un buen maquillaje.

HOMBRE: No pierdas la paciencia con un funcionario o empleado público. Te pones un suéter y al cabo de un rato te lo quitas. Deseos de viajar. Relajarte practicando tiro al blanco, lanzando dardos o encestando un balón. Una chica atractiva con el cuerpo sudado. Una paradoja que deberás resolver.

CONSEJO: Te beneficiarás si investigas por esta semana el significado de tus sueños. Avisos y revelaciones.

PISCIS

~☆PALABRA CLAVE: Claridad

~☆NÚMEROS DE SUERTE: 5017

~☆COLOR DE SUERTE: Rosado

GENERALIDADES: Lo quieras o no influirás en las personas que te rodean. Liberarás una notable energía cuando se trate de luchar contra la injusticia cometida en tu entorno. Superas y vences suficientes situaciones difíciles. No permitas que otros te manipulen. Buena fortuna y alegrías en familia. Una conexión especial con alguien buena onda. Cancelas deudas. Hermana o prima te llama por un dinero que ofreciste. Amigo que te llama por algo que quiere de tí. Elección, sabiduría, la indeterminación del destino, son las claves. Querrás ver a una persona.

SALUDEs saludable comer comida casera.

DINERO (Trabajo) Oportunidad de desarrollar un nuevo proyecto. Sientes la posibilidad de tener apoyo. Dejas atrás una situación difícil y pasas la pájina.

AMOR Excelente en relación con hij@s. Te quedas dormid@ fuera de tu cama. Alguien en la familia intenta manipularte amorosamente.

PAREJAS: Buena comunicación, fluidez y vida sexual. Planificando una escapadita.

SOLTEROS: Hecho curioso con una fotografía donde ves a una persona al lado de alguien de manera muy sospechosa. Buenas noticias. Un viaje. Contacto con personas ligadas al mundo del deporte.

MUJER: Una claridad repentina, ves un asunto que te interesa aún más claramente. Visión remota. Entendimiento, habilidad para convivir armónicamente, reflexiones. Se ponen lentos algunas gestiones de cobro o asuntos económicos mientras otras se aceleran. Mucha creatividad.

HOMBRE: No te alcanza el tiempo para todo lo que quieres hacer. Contacto cariñoso con hermana o amiga. Una conversación pendiente, hacer que las cosas funcionen.

CONSEJO: Procura tener tacto a la hora de hacer algún reclamo o corregir algo en un trabajo en grupo.

