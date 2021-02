El horóscopo: lunes 22 de febrero de 2021 se muestra de lo más atrayente, no te pierdas la predicción. Podrás saber lo que te espera en el día de hoy en el amor, en tu economía, en el trabajo.

Tabla de contenidos Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Aries

El ambiente de trabajo está algo tenso y querrás que mejore Aries, tienes que tener calma. Si estás buscando algo extralaboral, lo podrás encontrar sin problemas. Tus dotes de comunicación influirán positivamente en tu profesión, aprovéchalas. Tus sueños de independencia económica se están realizando, concentra tu energía. Los astros te favorecen en el amor y en la relación con los hijos. Con diálogo y mano izquierda lograrás solucionar las rencillas familiares. Es bueno oír otras opiniones antes de tomar decisiones. Confía más en tu suerte. Es el momento de buscar nuevas forma de cuidarte y mantenerte en forma. Te esperan unos días muy buenos, te sentirás bien, disfruta el momento. Vas a sentirte mejor en este día, tendrás energía y salud. Por lo tanto, dedica este día a disfrutar y a hacer las cosas que más te gustan.

Tauro

La suerte te sonríe en todos los asuntos que tengan que ver con el dinero Tauro. Empezarás una época llena de cambios en el trabajo que debes aprovechar. Si buscas otro empleo, lo puedes encontrar en una entrevista muy próxima. No dejes que los demás te influyan, ahora tienes que tomar tus decisiones. No hagas caso de un contratiempo, tú sabes que puedes conseguir lo que quieres. En el amor, alguien podría irrumpir en tu vida pronto y manifestarte sus sentimientos. Te encuentras muy bien, con energías renovadas y ganas de hacer cosas. Tienes ganas de salir a conocer algún sitio nuevo y te vendría bien hacerlo. Te vendría bien descansar un poco más, pero por lo demás te irá bien. A poco que te cuides, tu estado de salud será excelente, estás en buena racha.

Géminis

Tendrás que hacer frente a algunos problemas en el trabajo Géminis, procura prevenirlos de algún modo. Tendrás el dinero necesario para lo que quieres, no tendrás demasiados agobios. Tu saldo bancario será más positivo de lo que esperas y te alegrarás (a veces hay que mirar los números). Te falta algo de tiempo para dedicarte a tus aficiones, pero pronto lo tendrás. En el amor, tendrás una conversación importante con un ser querido y te sentirás bien. No te dejes llevar por la indecisión, mantente firme y todo saldrá bien. Vas a empezar el día con fuerza y buen humor, procura terminarlo igual. Tendrás algunas tentaciones poco saludables, debes intentar controlarte. No te preocupes, gozarás de buena salud y de muy buen humor, te lo pasarás muy bien hoy. Tienes demasiadas cosas en la cabeza y te conviene empezar a centrarte.

Cáncer

Las cosas en el trabajo te salen como habías planeado Cáncer, es un buen momento. Te propondrán una idea que te puede resultar beneficiosa, plantéatela bien. Estás de suerte en la economía, podrías recibir un dinero inesperado. Lo que antes te parecía inalcanzable, ahora te resultará mucho más sencillo. Haz un esfuerzo por comprender a los demás, te entenderás mejor con ellos, procura no encerrarte en ti. En el amor, si tienes pareja, podrías enterarte de cosas que desconocías sobre ella, pero por el lado positivo. Te sentirás muy vital y te recuperarás pronto de cualquier malestar que tengas. Dedica más tiempo a pasear, a descansar y a leer, así lograrás relajarte. Necesitas ser un poco egoísta y cuidar más de ti, te estás dejando últimamente. Quieres cambiar algunas cosas de tu vida y si te lo propones lo conseguirás, con el consiguiente efecto benéfico sobre tu salud.

Leo

Si estabas pasando una mala racha económica Leo, las cosas van a cambiar. Los temas económicos no van a ser un motivo de preocupación para ti este día. Tienes unos días estupendos en el trabajo, recibirás en la misma medida en que te entregues. En el amor, si no tienes pareja, estás en un momento propicio para iniciar algo serio. Necesitas establecer un orden de prioridades en tu vida, tienes poca organización. Tienes que racionalizar tu situación y no obcecarte en las emociones. Tus problemas de salud disminuyen gracias al cambio de actitud que has tenido. Tu estado de ánimo será muy equilibrado y positivo, vas a estar muy bien. No te centres en lo que no puedes hacer, y piensa en lo que sí puedes. Cualquier molestia antigua empezará a desaparecer o a mejorar este día.

Virgo

Te han molestado algunos problemas en el trabajo pero van a pasar pronto Virgo. Pasarás un periodo de renovación profesional que te va a venir muy bien. Te va a costar sacar adelante las tareas, pero te compensará de cara al futuro. No traigas al presente los antiguos problemas que ya han quedado superados. Ganarás puntos en el amor gracias a tu magnetismo, disfruta el momento. Es posible que encuentres una nueva historia entre la gente que conoces. Planificarás reformas en tu hogar que repercutirán positivamente en tu calidad de vida. Es buen momento para que consigas organizar tus asuntos y tus papeleos, también tus temas de salud. Vas a enfocar la vida con más ánimo y más alegría, estarás muy bien. Estás con un poco de agobio, pero es más mental que físico, trata de calmarte.

Libra

Debes tener fuerza de voluntad en el trabajo Libra, no te desanimes y te irá bien. Te surgirán problemas laborales y te va a costar solucionarlos, pero puedes. En tus tareas domésticas las cosas fluirán con facilidad, todo saldrá como quieres. Serás capaz de alcanzar cualquier meta que te propongas en este día relacionado con los afectos. Terminarás un proyecto con el que llevabas un tiempo y te sentirás bien. En el amor, este es un buen momento para reforzar los vínculos con la gente que conoces. Tu ánimo subirá y verás la vida de otro color, lo que te vendrá muy bien. Intenta hacer deporte, aunque te dé pereza, te sentará estupendamente. Estás fenomenal y vas a dedicar más tiempo a relajarte y a divertirte. Necesitarás una buena dosis de descanso y de ocio para recuperar el humor y mejorar la salud.

Escorpio

Ten cuidado con una oferta que no es tan ventajosa como parece a simple vista Escorpio. Si sigues funcionando a tu aire, no te irá bien en el trabajo, debes colaborar. Tienes un buen momento para que se te abran las puertas en el terreno profesional. El optimismo del que harás gala repercutirá positivamente en tus relaciones de amor. Los peques de la familia van a darte muchas alegrías y satisfacciones. No te dejes llevar por proyectos de ciertas personas que no conducen a nada. Deberías hacer un poco de deporte para descargar energías y sentirte bien. Tienes que oxigenarte un poco, sal de la rutina, haz algo divertido este día. Con algunos paseos que dés mejorarás la circulación y la resistencia. Ya va siendo hora de que le dés a tu salud los cuidados que necesita.

Sagitario

Parece que tu economía y tu trabajo siguen a buen ritmo Sagitario, no puedes tener motivos de queja. No te interesa meterte en gastos que no sabes si podrás afrontar, piénsatelo. Este día tendrás la oportunidad de demostrar tu gran capacidad de organización. Los cambios que has hecho para mejorar tu vida están dando sus frutos. No te dejes llevar por proyectos pocos claros de algunas personas que no conoces demasiado. Aprovecha el tiempo libre que tengas para salir, harás nuevas amistades. En el amor, es una buena ocasión para cambiar aspectos de tu relación que no te convencen. No te preocupes por tu salud, no tienes nada de importancia en este momento. Busca tiempo para la tranquilidad, te hace falta, deja algunas cosas para luego. Vas a disfrutar de los momentos de tranquilidad que estabas esperando. Como tu energía está en un punto muy alto, tienes ganas de hacer cosas nuevas.

Capricornio

Capricornio, te sientes con ánimos de hacer cosas diferentes en el trabajo, te irá bien. En lo laboral no te estás teniendo suficiente libertad para desarrollar completamente tus ideas, poco a poco la irás consiguiendo. Vas a gastar algo de dinero en renovarte y cuidarte, y lo disfrutarás. En el amor, estás en un momento de equilibrio muy favorable para toda clase de relación. Tendrías que intentar mejorar la relación con la familia, puedes hacer algo. Tu imaginación es la responsable de que te sientas mal, tranquilízate un poco. Vas a necesitar bastante apoyo de tu gente cercana, pero no te faltará. Te conviene alimentarte un poco mejor y cuidar los horarios, es que no te cuidas. Si cambias la actitud con la que te tomas las cosas, mejorará tu ánimo. Si lo haces, vas a tratar de tener una actitud alegre y positiva, y eso te ayudará mucho.

Acuario

Tus intereses en el trabajo no se ven muy favorecidos ahora mismo Acuario, espera antes de actuar. Ten cuidado con los gastos porque te estás pasando un poco con la tarjeta. Te conviene ahorrar, procura no comprarte lo primero que se te antoje, debes tener bastante cuidado. Hoy los astros favorecen tu relación con la pareja, y tendrás una buena racha en el amor. Tu relación de pareja pasa por un momento bastante bueno, disfrútalo. Vas a tener nuevas ilusiones que te harán ver la vida con otros ojos. Si te planteas objetivos con calma y a largo plazo, pueden mejorar las cosas. Podrías tener alguna molestia física este día, intenta descansar y relajarte. Después de un buen descanso notarás como tu organismo se va equilibrando. El ejercicio físico será tu mejor aliado para sentirte bien y con buena salud.

Piscis

En el trabajo trata de mantener la calma con tus jefes Piscis, intenta escucharles. Expresa tus ideas laborales, pero escucha también a los demás, es importante, el saber escuchar es un arte. En lo laboral te puede perjudicar un exceso de testarudez, sé tolerante. Quizá tengas que apretarte el cinturón, pero mejor no pidas nada prestado. La familia te puede dar alguna que otra preocupación, pero pronto pasará. En el amor, tu pareja te quiere controlar y te estás cansando de la situación, háblalo. Estás en proceso de rectificar errores, rompe la rutina y renovarás tu relación. Los paseos, excursiones y otras actividades al aire libre te benefician mucho. El estrés te produce algunos malestares, debes buscar formas de relajarte. Importante: debes prestar más atención a tu alimentación para mejorar tu organismo. Con el ajetreo que vas a tener no sabrás lo que es parar para descansar.

