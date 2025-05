Con el objetivo de frenar el aumento de actitudes autolesivas en jóvenes estudiantes, directivos y personal de la Universidad Simón Rodríguez, ubicada en el sector Los Guaritos de la ciudad de Maturín, dieron inicio a una serie de charlas y conversatorios con especialistas y psicólogos acerca de conductas autolesivas.

Así lo dio a conocer el director de la institución, Rubens González, quien informó que la formación preventiva comenzó este martes y durante la semana continuarán con psicólogos y otros especialistas, quienes dirigirán los conversatorios, sin que los estudiantes tengan que perder clase, por cuanto los horarios han sido organizados para que los universitarios tengan la oportunidad de asistir a ambas actividades de interés, no solo para ellos, sino también para amigo y familiares.

Las orientaciones se harán de manera permanente en la Universidad

Universidad sufrió dos pérdidas

Agregó que lamentablemente la Universidad sufrió dos pérdidas importantes de jóvenes estudiantes, por lo que los foros ayudarán a detectar algunas situaciones e indicadores en estudiantes y detectar a tiempo las conductas suicidas, en función de ayudarse entre sí y llevar a cero estas situaciones.

Destacó González que las charlas se realizarán de manera permanente y se planea contar con un departamento de orientación, con especialistas para trabajar con personas con discapacidad, depresión, que puedan trabajar en conjunto y a tiempo, como complemento formativo por secciones, así como también se contará con el Doctor Trino Gascón para la formación. Es un trabajo que también debe involucrar a los papás, porque recibimos a los muchachos aquí, pero no sabemos cómo está su situación familiar, económica y esto puede ayudar», recalcó el psicólogo clínico.

El director de la Universidad Simón Rodríguez, Rubens González destacó que no se puede olvidar lo que sucedió, pero hay que evitar que se repita

Orientación psicológica

Por su parte, el Trino Gascón, psicólogo clínico, director general de Universidad de las Ciencias de la Salud y miembro de la Sociedad Venezolana de Psicología Clínica, mencionó que la dinámica será replicada en las universidades venezolanas para minimizar los problemas de salud mental e indicó que en las diferentes consultas han observado que las consultas han incrementado, disminuyendo la tasa de suicidios.

Agregó que las familias deben ayudar, tener más conciencia y empatía con los miembros del hogar para buscar ayuda, y subsanar hechos consecuentes.

Trino Gascón, psicólogo clínico destacó que cada 40 segundos alguien se suicida en el mundo según cifras de la OMS

Alertas tempranas

Durante la charla, Gascón explicó que algunas personas con conductas suicidas se muestran más alegres de lo normal, para tratar de ocultar lo que les está afectando, mientras que otros se muestra retraídos, con flojera excesiva, distraídos, cansados, con desinterés hacia las actividades que antes le eran agradables, aislamiento social, conductas evasivas.

Gascón alertó sobre los mitos que rondan al suicidio como los que se muestra en la gráfica

«La OMS dice que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo, La persona suicida es la que mantiene un pensamiento y conducta de querer quitarse la vida, más no tiene deseos de morir, no es lo mismo que desear quitarse la vida, estos últimos no se quieren morir», explicó el psicólogo, que de esto no se habla porque la gente tiene miedo y afirmó que las personas con conductas suicidas en algún momento, tienen pensamientos de querer desaparecer, no seguir estudiando, no seguir la universidad, dicen o piensan que no les importan a nadie.

Estudiantes y personal de la Universidad se mantuvieron atentos a la charla

Agregó que otro síntoma suicida es siempre ser negativo con las cosas, antes de que sucedan o antes de actuar, siempre el pensamiento negativo está activo en ellos y existen además puntos ambivalentes en ellos.

El psicólogo interactuó con los asistentes

