American Music Awards 2025: Descubre aquí sus ganadores

Billie Eilish arrasó en los American Music Awards a pesar de su ausencia. La superestrella se llevó a casa los siete premios a los que estaba nominada, incluyendo Artista del Año, Álbum del Año y Canción del Año, consolidando su dominio en la escena musical.

Otros triunfadores de la noche fueron Beyoncé, quien incursionó exitosamente en la música country con dos galardones, y Kendrick Lamar y SZA, reconocidos en las categorías de hip-hop y R&B, respectivamente. La gala fue inaugurada con una vibrante presentación de Jennifer Lopez, quien rindió homenaje a varios de los artistas más destacados de la noche.

Janet Jackson deslumbró en los premios Ícono 2025, donde recibió el prestigioso galardón y ofreció su primera actuación televisiva en siete años. Interpretando éxitos como «Someone to Call My Lover» y «All for You», Jackson conmovió al público.

Al aceptar su premio, reflexionó sobre el inesperado camino a la fama de su familia: «Mi historia, la historia de mi familia, es verdaderamente una historia estadounidense. Esto solo habría sucedido en Estados Unidos», destacando cómo el amor por la música, el baile y el canto, junto con el trabajo duro, los llevó al estrellato.

Lea también:

Se casó la actriz y cantante Demi Lovato