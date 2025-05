Se casó la actriz y cantante Demi Lovato

La actriz y cantante estadounidense, Demi Lovato, se casó este fin de semana con el intérprete canadiense, Jordan «Jutes» Lutes.

La estrella lució un vestido de satén de seda blanco perla personalizado con un corpiño de corsé y un velo de tul color marfil; un look de Vivienne Westwood.

«Soy fan de los diseños de Vivienne Westwood desde hace mucho tiempo. Cuando pensaba en el estilo de vestido que quería, solía recurrir a sus diseños, sobre todo a cómo las siluetas complementan las curvas del cuerpo y a su uso de corsés «, reveló.

Para la recepción, la cantante de Sorry Not Sorry optó por un vestido tubo de satén de seda color marfil con top corsé drapeado, también de Vivienne Westwood, según informan los medios de moda.

Lea también:

«Lilo & Stitch» arrasa en taquilla en su semana de estreno