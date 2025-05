Murió José Pepe Mujica expresidente de Uruguay a los 89 años

El expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica falleció el martes 13 de mayo a los 89 años, tras enfrentar una fase terminal de cáncer de esófago.

Según informó su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolanski, Mujica recibió cuidados paliativos para aliviar el dolor en sus últimos días.

En enero de 2025, el exmandatario había anunciado públicamente que el cáncer se había extendido por su cuerpo y que no continuaría con tratamientos médicos.

Murió José Pepe Mujica. Esta vez sí, a los 89 años, consideró que era tiempo de irse, según ha anunciado este martes el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, a través de las redes sociales. “Hasta acá llegué”, había dicho a principios de enero.

Pero no le fue tan fácil dejarnos huérfanos. Tampoco hace 50 años, cuando recibió seis balazos. Ni durante los 10 años en que estuvo confinado por los militares en un pozo de poco más de un metro cuadrado.

La primera vez, recibió 12 litros de sangre y se salvó. La segunda, domesticó ranas y alimentó ratones para no volverse loco. Emergió del agujero más sabio, solía contar, y volvió a lo suyo: la política.

En 1994, fue electo diputado por Montevideo; en 1999, senador; en 2010, presidente de Uruguay con casi el 55% de los votos. Pepe Mujica fascinó al mundo como un oráculo de la austeridad y la sencillez, una rara avis que al final de sus días lanzaba advertencias con pesimismo, pero sin perder la fe en el hombre. “Yo me dediqué a cambiar el mundo y no cambié un carajo, pero estuve entretenido y le di un sentido a mi vida. Moriré feliz. Gasté soñando, peleando, luchando. Me cagaron a palos y todo lo demás. No importa, no tengo cuentas para cobrar”, le dijo a EL PAÍS en octubre, “deshecho” como estaba por las sesiones de radioterapia que recibía como tratamiento contra el cáncer.

Vencedor en mil batallas

Mujica perdió la guerra contra el cáncer. Primero en el esófago, y luego en el hígado. Cuando se comprobó la metástasis, estaba agotado y decidió tirar la toalla.

“Me dieron 31 bombazos [de rayos] a las siete de la mañana todos los días. Lo hicieron mierda [al cáncer], pero me dejaron un agujero así”, contaba, dibujando con los dedos un círculo grande como una naranja. Las secuelas del tratamiento le impedían alimentarse y se sentía débil y cansado. Hace tres meses apareció por última vez en público, para el cierre de campaña de su candidato a la presidencia, Yamandú Orsi, quien finalmente ganaría a la derecha en una segunda vuelta celebrada el 24 de noviembre pasado.

Mujica estaba durante esos días exultante: dejaba la vara de su legado político en manos jóvenes, a las que invitaba “a vivir con sobriedad, porque cuanto más tenés, menos feliz sos”.

José Alberto Mujica Cordano, ese era su nombre completo, había nacido en 1935 en el barrio Paso de la Arena, en la periferia rural de Montevideo. Su madre era horticultora y su padre un pequeño estanciero que murió pobre en 1940, cuando Mujica tenía seis años. A los 14 años, el joven ya exigía en las calles reivindicaciones salariales para los obreros de su barrio. En 1964, se sumó a la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Estuvo preso cuatro veces y participó de dos escapes, uno de ellos legendario, en septiembre 1971, cuando 106 guerrilleros huyeron de la cárcel de Punta Carretas, en Montevideo, por un largo túnel cavado durante meses.

Fue recapturado y en 1972 se convirtió en uno de los “nueve rehenes” del régimen militar: los cabecillas tupamaros presos serían ejecutados en prisión si su organización volvía a las armas.

La película La noche de 12 años (2018), de Álvaro Brechner, reconstruye el paso de Mujica y sus compañeros de armas por esa prisión militar. “Nos tocó pelear con la locura, porque más bien, en ese tipo de prisión, buscaron que quedáramos lelos. Y triunfamos: no quedamos lelos”, dijo en ocasión del estreno del film. Siempre que podía, recordaba sus esfuerzos para conectarse con la vida en un pozo en el que apenas podía moverse. “Estuve siete años encerrado en una pieza más chica que esta. Sin un libro, sin nada para leer. Me sacaban una vez al mes, dos veces al mes, a caminar por un patio media hora. Siete años así. Estuve a punto de ponerme loco. Aprendí a caminar legua adentro, para allá y para acá”, dijo en su última entrevista con este periódico.

“Para mantenerme cuerdo me puse a recordar cosas que había leído, cosas que había pensado cuando joven. Después me dediqué a cambiar el mundo y ahí no leí nada. No pude cambiar el mundo, pero aquello que había leído de joven me sirvió. Hablo con el que llevo adentro y eso me rescató cuando caí preso y estaba en soledad. Entré a recordar y a recordar y a recordar”.

Mujica no salió ileso de aquel agujero. Enfermó gravemente de la vejiga y finalmente perdió un riñón. Pero sobrevivió. En Mujica, una biografía escrita por Miguel Ángel Campodónico, el expresidente recordaba su paso por los cuarteles, pero sin victimizarse. “Yo no soy afecto a hablar de la tortura y de lo mal que lo pasé. Incluso, me da un poco de bronca porque he visto que a veces ha habido una especie de carrera medida con un ‘torturómetro’. Gente que se complace en repetir ‘ah, qué mal la pasé”.

Sus detractores le recriminan que como presidente no hiciera lo suficiente para enjuiciar a los militares responsables de desapariciones y torturas durante la dictadura. Mujica respondía que había decidido “no cobrar” la deuda que tenían con él sus carceleros. “En la vida hay heridas que no tienen cura y hay que aprender a seguir viviendo. Yo sé que hay gente que no me va a acompañar, pero opto por una posición más inteligente y menos sentimental. Por eso no usé el poder para condenar a los milicos [militares]. Si voy a cobrar las que tengo para cobrar… Dios me libre”, le dijo a EL PAÍS. De todas formas, Mujica siempre vio aquellos años como los que más “moldearon” su manera de pensar. “La necesidad de existir lo lleva a uno a pensar y repensar y hacerse preguntas que en la vida cotidiana difícilmente se hagan”, solía decir.

De esas preguntas y las respuestas que encontró nació el Mujica que encandiló al mundo, ese político de izquierdas que se hizo oír desde un pequeño país sudamericano. Llegó a su primer día como senador en moto, vestido de paisano, directamente desde su chacra en Rincón del Cerro, a media hora por carretera de Montevideo.

Vivió allí rodeado de hortalizas, su perra de tres patas Manuela y animales de granja desde que fue indultado en 1985 y hasta su muerte. Fue en ese refugio rural donde llevó hasta el paroxismo su militancia por la frugalidad y la vida mínima. No bajó de su tractor ni de su Volskwagen escarabajo celeste del 87 ni siquiera cuando fue presidente.

Aquellos que quisiesen entrevistarlo debían meter sus pies en el barro, ya sean mandatarios como Luiz Inácio Lula da Silva o reyes como Juan Carlos de Borbón, al que recibió en 2015 horas después de dejar el cargo. “Dicen que soy un presidente pobre. Pobres son lo que precisan mucho. Yo aprendí a vivir liviano de equipaje. Tú no puedes, porque tuviste la desgracia de ser rey”, le dijo entre risas, sin dejar de tutearlo.

Mujica solía replicar al lugar común que suponía retratarlo como “el presidente más pobre del mundo”. “Mi mundo es éste, ni mejor ni peor, es otro”, dijo en otra ocasión, en referencia al punto de vista del documental El Pepe, una vida suprema, del serbio Emir Kusturica. “La clave está en la moral”, repetía. “El problema es que nos toca vivir una época consumista, donde pensamos que triunfar en la vida es comprar cosas nuevas y pagar cuotas. Con lo cual estamos construyendo sociedades auto explotadas. Tenés tiempo para trabajar, pero no para vivir”. Por eso advertía a los jóvenes que la libertad es “hacer con tu vida lo que a vos se te antoja, que de repente es boludear, porque la cultura es hija del boludeo”.

De sus años como guerrillero es su relación con Lucía Topolanzky. Se conocieron cuando él tenía 37 años y ella 27, durante una operación clandestina. Durante los años de cautiverio apenas intercambiaron unas cartas y se reencontraron definitivamente en 1985, ya en democracia.

De aquellos años recuerdan poco, contaba ella, porque “esto se parece bastante a esos relatos de las guerras, donde las relaciones humanas tienen un marco de distorsión porque tú estás corriendo, podés caer preso, te pueden matar. No tiene los parámetros de una vida normal”. Topolanzky llegó al senado en 2005 por el Frente Amplio y en 2010 le colocó la banda presidencial a su marido, un honor que mereció por haber sido la legisladora más votada. Siete años después, fue vicepresidenta de Tabaré Vázquez. Mujica y Topolanzky no se separaron jamás. “El amor tiene edades. Cuando eres joven, es una hoguera. Cuando eres viejo, es una dulce costumbre. Si estoy vivo es porque está ella”, dijo Mujica poco antes de morir.

Su primer discurso como senador en el año 2000 lo dedicó a las vacas. En 2005, fue ministro de Ganadería de Tabaré Vázquez. Y ya como presidente, propuso discutir la propiedad de los grandes latifundistas y resolver el problema de la mano de obra en el campo “importando” campesinos de los países vecinos. Impulsó además una agenda de derechos que fue vanguardia en la región: legalizó el aborto y el matrimonio igualitario y reguló el comercio y el consumo de marihuana. El mundo comenzó, de un día para el otro, a mirar hacia Uruguay. Mujica recordaba de aquellos años en el poder su relación con Barack Obama, “un tipo inteligente que veía los problemas”. Y, sobre todo, su amistad profunda con el brasileño Lula, al que consideraba “una figura de carácter mundial”.

En 2018, Mujica dejó, finalmente, la política activa. Abandonó su banca en el Senado con una carta a la presidenta del Congreso, su propia esposa, en la que alegó “motivos personales y cansancio del largo viaje”. Siguió, de todas formas, militando en el Frente Amplio y opinando sobre la actualidad a quien quisiese escucharlo. Cuando se enteró de que tenía cáncer prometió dar batalla, pero era evidente que ya estaba cansado. Hasta el final de sus días aclaró que no pretendía para sí el bronce de la historia. “Los hombres no hacemos historia, hacemos historieta”, dijo en una de sus últimas entrevistas. “¿Por qué? Porque en la inmensidad del universo y del tiempo somos demasiado engreídos. Eso de fabricar a un dios con figuras de personas humanas y todo lo demás, es un viejo atavismo”. Antes de morir, Mujica pidió que ya no le pidiesen entrevistas. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso”, dijo al semanario Búsqueda. Comunicó entonces al mundo su decisión de morir en su chacra y descansar “debajo de la secuoya grandota” donde en 2018 enterró a su perra Manuela. “Y ya está”, dijo, y así se despidió de la vida.

Recibió un homenaje en Colombia

La noticia de su fallecimiento trajo a la memoria momentos significativos de su vida política y personal, entre ellos el homenaje que recibió en diciembre de 2024 por parte del presidente colombiano Gustavo Petro, que le otorgó la Cruz de Boyacá, la máxima condecoración civil de Colombia.

Petro destacó a Mujica como símbolo de la izquierda y de la reconciliación en la región – crédito REUTERS

Este reconocimiento tuvo lugar en la chacra de Mujica, ubicada en Rincón del Cerro, a las afueras de Montevideo, en una ceremonia breve pero cargada de simbolismo. Petro, que llegó acompañado de una comitiva, destacó la trayectoria de Pepe Mujica como un defensor de la paz y un promotor del diálogo en América Latina.

El decreto que respaldó la entrega de la Cruz de Boyacá subrayó el compromiso del exmandatario uruguayo con la reconciliación y la justicia social, valores que resonaron profundamente con los esfuerzos de Colombia por alcanzar una paz duradera. Durante el evento, Petro expresó su admiración por el expresidente, a quien considera un emblema de la izquierda latinoamericana.

Es preciso mencionar que ambos líderes compartieron un pasado marcado por la militancia en movimientos armados —Petro en el M-19 y Mujica en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T)—, y coincidieron en que abandonar las armas para abrazar la vida política democrática fue una decisión revolucionaria en favor de la paz. El expresidente fue reconocido en vida por sus esfuerzos en la política democrática y la paz – crédito REUTERS

Además de la Cruz de Boyacá, Mujica recibió en el mismo evento otro importante reconocimiento: la Cruz del Sur, otorgada por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. “Puedo decirles que de todos los presidentes que he conocido, de los que he sido amigo y a los que he invitado durante muchos años, Pepe Mujica es la persona más extraordinaria que conocí”, declaró Lula.

Ambas ceremonias se llevaron a cabo en el jardín de su residencia en Montevideo, donde el exmandatario apareció acompañado de su esposa y lució brevemente las insignias que simbolizan los máximos honores de Colombia y Brasil. Estos gestos destacaron su legado como un líder comprometido con la integración regional y la justicia social.

El homenaje de Petro a Mujica no solo fue un acto de reconocimiento personal, también una oportunidad para fortalecer los lazos entre Colombia y Uruguay. Durante su visita a Montevideo, el presidente colombiano también se reunió con Yamandú Orsi, elegido presidente de Uruguay en las elecciones del 24 de noviembre de 2024. En su momento, el jefe de Estado colombiano expresó optimismo sobre el liderazgo de Orsi, destacando su mensaje de unidad y cambio, y subrayó la importancia de trabajar juntos en temas de integración y progreso regional. La muerte de José Mujica representa la pérdida de un defensor de la integración regional y la equidad – crédito AFP

La trayectoria de Mujica estuvo marcada por su lucha por la justicia social y su papel como un referente de la izquierda en América Latina. Durante su mandato presidencial (2010-2015), apoyó iniciativas clave como el proceso de paz en Colombia, que culminó con el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en 2017.

Su legado como un defensor de la paz y el diálogo sigue siendo recordado y valorado tanto en Uruguay como en el resto de la región. El fallecimiento de Mujica representa la pérdida de una figura emblemática de la política latinoamericana, cuyo impacto trascendió las fronteras de su país.

Un líder carismático de Uruguay, falleció a los 89 años.

