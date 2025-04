Elianta Quintero: Creo haber estado bajo las piedras como 40 minutos

La periodista venezolana, Elianta Quintero, había decidido no hablar en respeto al profundo dolor que embarga a los dominicanos por la tragedia en la discoteca Jet Set en Santo Domingo, «pero creo necesario que me escuchen, por la gran cantidad de mensajes de preocupación por mi estado de salud, quiero decirles que estoy bien, porque esto es un milagro, yo soy testimonio de que Dios existe porque fue él quien me sacó de esos escombros«.

Expresó que en medio de la tragedia se puso en manos de Dios y La Chinita y al sufrir de claustrofobia la angustia la invadió y vivió uno de sus grandes miedos «estar bajos los escombros es el miedo más grande que he tenido en mi vida». «Agradecida con Dios, estamos bien en medio de tanta tragedia», remarcó.

En entrevista concedida a Eduardo Rodríguez en el programa A Tiempo de Unión Radio, contó que ella estaba muy cerca de la tarima y estima que habían alrededor de 500 personas cuando sucedió la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set de Santo Domingo, República Dominicana.

«Veo que un grupo de personas va hacia la puerta, volteo y sentí el ruido, el instinto natural fue correr, intentamos correr, pero no pudimos, como Dios no se muda, la mesa donde yo estaba, estaba cerca de una de las barras y esa barra daba hacía una entrada de emergencia y cuando caen los escombros quedamos totalmente tapiados, es cuando yo comienzo a orar».

Relató que en esos minutos, siguió orando y sabía que iba a pasar un buen rato bajo los escombros. Luego comenzó a escuchar voces «comencé a orar y a respirar en calma, a pesar de la situación yo sabía que Dios estaba conmigo (…), estaba confiada que Dios estaba conmigo, lo que aquí pase es tu voluntad».

Estar cerca de una de las salidas permitió que fuera de las primeras personas en sacar del lugar. «Cuando a mi me sacaron ya habían ambulancias afuera, fueron las primeras atenciones que recibí, esperé hora y media que sacaran a mi primo».

Elianta Quintero: Conmovedor testimonio

Relató que cuando la gente ingresó al lugar y al pasar sintieron las pisadas por la presión que hacía sobre quienes estaban bajo los escombros y había mucha gente gritando y pidiendo auxilio. «Yo creo haber estado bajo las piedras como 40 minutos, cuando me quitaron las piedras de la cara pude ver a cuatro personas de las que estaban conmigo».

Añadió que el grupo que andaba con ella, todos sobrevivieron y solo tuvieron golpes.»Allí se fue gente muy querida, República Dominicana es pequeño, al final todos terminamos conociéndonos«.

Quintero agradeció a todos por el amor infinito, «es un bálsamo para mi alma saber que después de estar tanto años fuera de mi país hay un amor infinito que no se rompe«.

Pidió a los venezolanos mantener las oraciones en este momento tan duro, «yo estoy bien, pero hay muchas personas que perdieron a sus familiares, es una tragedia colectiva latinoamericana«.

