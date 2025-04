Como consecuencia del cambio del dólar diariamente, en los diferentes comercios de la ciudad de Maturín, este lunes se observó un nuevo incremento de precios en el kilo de pollo, que alzó vuelo y pasó la barrera de los 200 bolívares, lo que representa un dolor de cabeza para los compradores y otro duro golpe al bolsillo.

En las adyacencias del mercado nuevo se refleja el kilo de marca reconocida en 261 bolívares, otras marcas menos reconocidas cuestan Bs. 255, mientras que el kilo de gallina se encuentra Bs. 199; mientras que en otros comercios, el precio varía, haciendo cuesta arriba poder adquirirlos.

El kilo de pollo varía entre 255 y 261 este lunes

Carne a precio variable

La carne es otro de los rubros de la cesta básica que sigue aumentando sin parar, ubicándose este lunes en 648 bolívares la de segunda; entre 668 y 670, la de primera y entre 648 y 650 la carne molida, dependiendo donde la adquiera.

La costilla este fin de semana costaba 360, el lagarto, muy buscado para las sopas, estaba en 360, el lagarto tenía un precio de 380 respectivamente.

Entre 559 y 668 bolívares oscila el kilo de carne en Maturín

Ante este panorama eran pocas las personas que solicitaban estos productos en los negocios, alegando que estaban demasiado costosos, otros mencionaron que ni el bono de guerra iba a alcanzar para comprar las cosas más necesarias.

«Esto está incomparable, todo está demasiado costoso, ni el bono de guerra da y los bonitos que mandan menos alcanza, son apenas 300 bolívares y aparte del pollo uno tiene que comprar otras cosas, los huevos están casi en 500 bolívares, una harina en 69, donde la consigues más barata», expresó Liliana Moreno.

Clientes recorren varios supermercados antes de comprar

«Rallaré el pollo»

Zulay García mencionó que ya no encuentra qué hacer para rendir los alimentos y el dinero. «Ahora es que falta para la quincena y ya no encuentro que hacer para rendir la comida, ni el dinero, porque hay que pagar pasaje todos los días, para los muchachos, el colegio, las colaboraciones para una y otra cosa, los trabajos, y este dólar que nos lleva locos, no sé qué hacer ya, milagros hace uno con lo que gana, el pollo amaneció hoy casi en 250 bolívares, a esto hay que ponerle un parado, así no se puede».

Consumidores no encuentran qué hacer para rendir los alimentos

Aunque hay opciones de bandejitas a bajo costo, los clientes alegan que no alcanza sino para un solo día, «eso es pan para hoy y hambre para mañana porque traen muy poquito, aunque yo la rindo con vegetales, si es la carne, la pico estilo juliana, pero ya tendré que rallarlo, tanto el pollo como la carne», dijo García entre bromas.

