¡Sin freno! Mire los precios de los ingredientes para el cuajao

A tan solo una semana para la Semana Santa, los precios de los ingredientes para elaborar un cuajao siguen sin freno.

Así lo consideran muchos compradores que se encontraban en las inmediaciones del Mercado viejo este sábado.

Entre los artículos más buscados se encuentra el pescado salado, que de 170 y 180 bolívares, el más económico, ya remontó los Bs. 350, como el caso de la bonita.

Mientras que el lau lau cuesta entre 360 y 400, sin paridad de precios en los diferentes puestos.

La raya y el lebranche oscilan entre 370 y 500 bolívares, mientras que el cazón, uno de los preferidos para la elaboración de este plato tradicional ya subió a 650 bolívares.

Algunos comerciantes indicaron, que a medida que se acerca la Semana mayor, los precios serán también mayores.

«Si quiere, haga la prueba y venga en la propia Semana Santa, para que usted compare los precios», decía uno de los vendedores a su clienta que buscaba economía.

Gastan casi Bs. 2 mil

«Casi dos mil bolívares gasta uno para hacer una tortilla pequeña, en la casa somos cuatro y mira nada más entre pescado y huevos son mil bolívares ¿y el resto de los ingredientes?

Pero no solo el pescado, también subió la papa, rubro que la semana pasada estaba en Bs. 99, esta semana subió a 110, la pequeña y 120 la grande, es decir entre 11 y 21 bolívares más de diferencia.

El plátano en algunos sitios se mantiene en 15 bolívares, en algunos locales los venden por kilo o por bolsa hasta en 50 bolívares.

El medio cartón de huevos se encuentra esta semana en 275 y el cartón fue incrementado entre 470 y 500 bolívares, dependiendo donde lo compre. La cebolla está entre 70 y 90 bolívares, igual que el ají.

El aceite comestible es otro de los productos que sigue su escalada, ubicándose el medio litro entre 175 y 200 Bs. el más económico.

María Marcano, precisó que su tortilla este año será de sardinitas en lata. «Queda buenísima, no me voy a dar mala vida comprando pescado carísimo, yo la he hecho otras veces de sardinas y queda bien buena, porque esto no tiene freno, esto va cada día más caro», agregó.

