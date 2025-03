Maturineses recorren uno y otro supermercado buscando un ahorro y alivio en su deteriorada economía familiar, sin embargo, alegan que el panorama es desolador, algunos encuestados responden con ironía a la hora de preguntárseles como están los precios de los diferentes productos y marcas.

«¿No lo ve? espectacular, como para salir corriendo», fue la respuesta de una de las clientas de un supermercado asiático ubicado en la vía de Los Cortijos, quien manifestó que en la mañana hay un precio y en las tardes los vuelven a cambiar.

«Anoche yo vine y ví un precio y hoy vengo y ya tienen otro, con esto ya no se puede, el dinero no alcanza para nada», afirmó la adulto mayor que no quiso identificarse.

Otra de las personas que hacía unas pequeñas compras mencionó que en su casa se mantienen «haciendo milagros, porque con estos precios no se puede comprar nada y las medicinas es peor, sufro de enfermedad renal y para quitarme la manguera son 50 dólares», dijo la doñita.

Agregó que en hogar habitan cinco personas. «Trabajamos dos, a mí me pagan 130 y no alcanza para nada. El bono de guerra no alcanza para nada. Los costos de los productos en todos lados está igual, cerca del hospital está peor. El espagueti es lo más económico, porque no hay nada barato. Todo está carísimo. En un pequeño mercado se gasta aproximadamente mil 200 bolívares y uno no lleva nada a la casa. Llevo un poquito de carne molida y solo es para comer hoy», dijo con cierta tristeza en su rostro.

«Están muy altos los precios, acá están un poco menos, pero es horrible, hoy amaneció peor que ayer, un cartón de huevos en cuatrocientos bolívares, medio cartón cuesta 200, ya no se puede», refirió María Salazar, quien se encontraba en un comercio de Las Cocuizas.

«Hoy hay más gente comprando porque ayer cobraron pensión, por eso hay más gente hoy, pero eso no alcanza para nada», dijo Ibrahim Azócar.

La población de Maturín pide «por favor informen al Sundde para que se activen en todos los supermercados chinos, porque se están aprovechando del alza galopante del dólar y todos los días incrementan los precios de los artículos en forma desmedida», es lo que alegan en diversas partes de Maturín.

