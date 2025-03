Personas que se encontraban desde tempranas horas de la mañana en las instalaciones de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), con la esperanza de sacar su cédula de identidad se mostraron descontentos por la supuesta desorganización durante la jornada.

Manifestaron que los adultos mayores y personas con discapacidad no estaban siendo atendidos con prioridad, sino que desde las 5 de la mañana estaban en los portones, pese al inclemente sol, mientras esperaban que los dejaran ingresar al recinto universitario.

A las 5:00 am. llegaron a la UBV

Un adulto mayor que no quiso identificarse manifestó que «estoy acá (en la UBV), desde las cinco de la mañana y no nos dan respuesta si nos van a atender o no. Seguimos aquí esperando y llevando sol que hoy está demasiado fuerte, esperamos que nos atiendan, somos un montón de viejitos aquí que necesitamos sacar nuestras cédulas».

Este jueves se concentraron más personas que el miércoles cuando inició la jornada de cedulación, por lo que los agentes de seguridad manifestaron que debían esperar para poder ingresar, sin embargo, usuarios seguían solicitando atención para todos.

«Dijeron que iban a atender entre 300 y 500 personas, hay adultos mayores, personas con discapacidad, enfermos con hipertensión y no nos dan razón de nada, posiblemente atenderían también a los empleados y trabajadores de la Universidad después de las dos de la tarde», expresó un trabajador de la UBV que prefirió no identificarse.

Descontento en segundo día de cedulación en la UBV 3

