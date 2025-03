Vegetales, otro dolor de cabeza para las amas de casa

Ahora no sólo adquirir proteínas se ha vuelto el dilema de las amas de casa, sino también los vegetales, debido a su alto costo.

Arelis Betancourt resaltaba a una conocida en el supermercado, «ya no quiero saber más de compras, me da miedo comprar por lo caro que está todo».

Precisó que antes, hacer una ensalada resultaba muy práctico, o cambiar el menú de carbohidratos por puré de papas, pero «ya no se puede comprar, la zanahoria a 60 Bs., la papa en cien, la berenjena 59, el dinero no alcanza para nada, es sal y agua», respondió al ser consultada por el equipo de La Verdad de Monagas.

Su amiga, aunque no quiso identificarse, asintió, dando la razón a Arelis, al momento que indicó, «ayer estuve recorriendo varios supermercados chinos buscando el precio de los huevos y de ayer a hoy ya aumentaron más de 25 bolívares, esto es una barbaridad».

Asimismo, Luisa Mendoza mencionó que esta vez prefirió no llevar zanahorias ni papa debido a su costo. «Una ensalada ya sale en más de 200 bolívares, uno viene a comprar de pellizquitos, porque de aquí a que paguen el bono de alimentación, que es con lo que uno se ayuda un poquito, no da sino para medio comer, si las llevo, no compro más nada».

La gente hace sus compras y lleva todo en pocas cantidades.

Berenjenas y zanahorias tienen sus precios aumentados.

A medida que se acerca la Semana Mayor sube el precio del cartón de huevos.

