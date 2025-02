Falleció cantante Roberta Flack, la voz de «Killing me softly»

La cantante y pianista ganadora de varios premios Grammy, Roberta Flack, conocida por sus canciones ‘Killing Me Softly with his song’, (Matándome suavemente con tu canción) ‘The First Time Ever I Saw Your Face’ (La primera vez que vi tu rostro) y otros éxitos, ha fallecido a los 88 años. Gracias a estos temas, la artista se convirtió en una de las más importantes de la década de 1970.

Flack oriunda de ha muerto en su casa rodeada de su familia, dijo su publicista Elaine Schock en un comunicado recogido por la agencia de noticias Associated Press. La cantante anunció en 2022 que padecía ELA y que ya no podía cantar.

Poco conocida antes de cumplir los 30, Flack se convirtió en una estrella de la noche a la mañana después de que Clint Eastwood utilizara ‘The First Time I Ever Saw Your Face’ como banda sonora de una de las escenas de amor más memorables y explícitas del cine, entre el actor y Donna Mills en su película de 1971 ‘Play Misty for Me’.

Roberta Flack batió record en los premios Grammy

La balada encabezó la lista de éxitos pop de Billboard en 1972 y recibió un Grammy al disco del año.

En 1973, igualó ambos logros con ‘Killing Me Softly’, con lo que se convirtió en la primera artista en ganar Grammys consecutivos al mejor disco.

Ganó 2 Premios Grammy a mejor grabación del año consecutivamente: The First Time Ever I Saw Your Face y Killing Me Softly with His Song, en 1973 y 1974.

A falta de títulos como Reina o Dama del soul, ya cogidos por Aretha Franklin, a Flack se la podría denominar la faraona del ryhtm’n’blues, no en vano su nombre completo era Roberta Cleopatra Flack, que es como la bautizaron sus padres, grandes melómanos y devotos de la Lomax African Methodist Episcopal Zion Church, una iglesia metodista africana donde a los nueve años dio sus primeros pasos musicales tocando el piano para acompañar a su coro, que interpretaba himnos del género precursos del gospel, el espiritual. Ella solía cometer la pequeña travesura de escaparse a una iglesia baptista cercana para escuchar música gospel contemporánea, incluyendo canciones de Mahalia Jackson y Sam Cooke.

Cuando empezó sus estudios en la universidad afroamericana Howard en Washington, D.C. (donde entró con la insólita edad de ingreso de quince años), centró sus intereses en el canto más que en el piano, y llegó a dirigir su propia versión teatral de ‘Aída’.

Se graduó en magisterio a los 19 años y empezó la carrera de Música, pero la muerte de su padre la obligó a volver con la familia para ayudar económicamente a su madre dando clases privadas de canto y piano.

Pronto empezó a actuar en locales nocturnos de Washington, y fue en el Tivoli Club donde su carrera empezó a apuntalarse. Allí alternaba el acompañamiento al piano a cantantes de ópera con sus propios shows cantando blues, folk y pop, hasta que la animaron a convertirse en el reclamo musical principal del restaurante Mr. Henry’s de la ciudades 1968.

Descubrimiento

El gran pianista Les McCann fue quien la descubrió y le consiguió una audición en Atlantic Records, sello con el que debutaría tres meses después con el disco ‘First Take’. En 1971 le llegaría la fama al ser elegida parte del elenco del concierto de celebración de la independencia de Ghana junto a Wilson Pickett, Ike & Tina Turner, Santana, The Staple Singers o el propio McCann. Allí cantó a capela el espiritual ‘Oh Freedom’, en un momento para la historia que fue grabado por cámaras de vídeo, pero que ella prefirió guardar celosamente cuando denegó el permiso para usar su imagen en la restauración del documento que se llevó a cabo en 2004.

En 1972 cantó en el funeral de Jackie Robinson, el primer jugador negro de las grandes ligas de béisbol, y tras el golpe publicitario gracias a la película de Eastwood (quien ha seguido siendo un gran amigo suyo toda su vida), ese mismo año arrasó con el single ‘Where is the Love’, y ya en 1973, con ‘Killing Me Softly with His Song’, escrita por Charles Fox, Norman Gimbel y Lori Lieberman, y con la que fue ganadora del Grammy a Grabación del Año y a la Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina.

El año siguiente consiguió otro número uno con ‘Feel Like Makin’ Love’, pero no volvió a las listas de éxitos hasta 1982, cuando volvió a lo alto con ‘Making Love’ de Burt Bacharach.

En 1987, Michael Jackson la eligió para poner voz al personaje de su madre en el cortometraje de 18 minutos para ‘Bad‘, y ya en 1999, muy alejada del ritmo de la industria, se colocó una estrella en su honor en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En 2012 volvió al estudio para grabar ‘Let it be Roberta’, un disco de versiones de los Beatles con el que rindió homenaje a John Lennon, de quien se hizo amiga en sus tiempos de vecinos puerta con puerta en el famoso edificio Dakota de Nueva York.

Su gran momento de regreso al candelero fue cuando ‘Killing me softly with this song’ se convirtió en un megahit planetario gracias a la versión de los Fugees, cuya cantante Lauryn Hill pasó a formar parte de un grupo de amigos en el que ya se encontraban el reverendo Jesse Jackson y Angela Davis, a quien Flack visitó en la cárcel mientras se enfrentaba a cargos por asesinato y secuestro de los que fue finalmente absuelta.

En 2017 recibió un Doctorado Honorario en Artes de la Universidad de Long Island, y en 2022 fue honrada con el premio DAR Women in American History Award.

Fue descubierta en un club de jazz a finales de la década de 1960. Foto: Getty Images.

También fue una increíble pianista.

Ganó el premio Grammy en dos años consecutivos por su calidad vocal e interpretativa.

Flack había perdido movilidad desde 2022, cuando fue diagnosticada con ELA. Foto: Getty Images.

Con información del diario ABC.es

