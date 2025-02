George Harris se retiró del escenario de Viña 2025 ¡Esto fue lo que pasó!

El humorista venezolano, George Harris, tuvo una complicada presentación en el Festival Viña del Mar 2025 este domingo 23 de febrero.

Momentos de mucha tensión se vivieron la noche de este domingo. El artista pese a que fue bien recibido por el público de la Quinta Vergara, al comenzar el show un grupo empezó a pitarlo y generó la molestia del comediante.

No habían ni pasado dos chistes cuando una parte del público empezó a abuchear a George Harris, lo cual, evitó que pudiera seguir con su rutina.

«Esto es complicado, yo no vine amargarle la vida a nadie, si ustedes quieren que yo me vaya, yo me voy, no pasa nada, mi avión sale igualito para Estados Unidos en dos días, yo vine a darle mi cariño, si ustedes quieren que yo me vaya, este es su país y yo lo respeto», dijo entre los aplausos y silbidos.

Harris se empezó a retirar del escenario pero los moderadores hicieron una pausa y detuvieron al venezolano para que se calmaran los ánimos y siguiera con el show.

Última salida

El artista pese a la situación, prosiguió con su rutina pero lamentablemente una parte del público no dejó que el show siguiera normal, los pocos chistes que pudo decir iban fuera del contexto entre los silbidos y abucheos.

Aunque habían muchas banderas de Venezuela y pancartas que lo apoyaron, el show se perdió entre discutir si seguía o no en la tarima chilena.

«Por qué no le permites a los demás disfrutar su show ¿Qué pasa aquí? ellos también pagaron su boleta, entonces no es justo que durante toda la presentación estés pitando, ¿Quién te está irrespetando?», dijo molesto Harris.

Los abucheos fueron tan incómodas que George Harris le lanzó a uno de los que pitaba que «jálate el muñeco» para que lo dejara presentar su rutina.

El venezolano ya en el límite, además le dijo a los que lo pitaban que «ojalá tuvieran su carrera» porque «él llenó el Arena Movistar» en Santiago de Chile.

Harris terminó despidiéndose del público de la Quinta Vergara dividido, pero los moderadores del Festival lograron hacer que volviera a la tarima por una última vez. Los chilenos que conducían el evento se disculparon y trataron calmar los ánimos para que el venezolano pudiera presentar el final de su rutina con unas canciones.

En apoyo a George Harris los asistentes al festival, claramente molestos, decidieron abandonar la Quinta Vergara. «No dejaron actuar a nuestro humorista», «país xenofóbico», «nos vamos con nuestro catire», expresaron algunas personas en declaraciones al periodista Osman Aray, quien estuvo presente en la presentación.

Al pasar el amargo momento, Harris compartió un breve mensaje en sus historias de Instagram: “Se hizo lo que se pudo, mi gente. Lo siento mucho, los amo», complementó junto a un corazón con la bandera de Venezuela.

Es una lástima el episodio de xenofobia que vivió el comediante venezolano.

Lea también:

Andrea Bocelli cautivó y estremeció durante hora y media a Caracas