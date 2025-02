Huníades Urbina: Hay que desmitificar que estudiar Medicina es difícil y para pocos

El presidente de la Academia Nacional de la Medicina, Huníades Urbina fue el invitado al programa La Verdad Radio TV, moderado por Estrella Velandia en Monagas Visión donde comentó la jornada de motivación vocacional que cumplió en la UE. Madre Teresa de Calcuta de la mano de Andiep, para orientar a los futuros bachilleres para el estudio de una carrera tan compleja como la Medicina.

Expresó Urbina que «ha sido una experiencia muy enriquecedora, tengo entendido que es la primera vez que se hace como tal, para acercarnos los diferentes especialistas no sólo en medicina, sino en diferentes áreas a los muchachos que están por salir de bachillerato».

“Cuando uno sale, de 15 a 16 años no tienen claro en muchos casos lo que quieren hacer en la vida. Esta es una iniciativa de Andiep seccional Monagas que por lo menos tuve el honor de que me escogieran para que hablara sobre mi experiencia y cómo llegué a la medicina y lo que he hecho, tratando de motivarlos exactamente en el campo medicina”.

Indicó que no todo el mundo se hizo para estudiar Medicina así como no todo el mundo se hizo para estudiar periodismo, por ejemplo.

Lo esencial es que ellos vayan experimentando sus inquietudes en el bachillerato. “Algunos con vocación, otros no, pero que eso es algo que se puede adquirir en la vida misma. Esa fue la idea. Tuvimos algo muy bonito porque estuvieron varios institutos universitarios y universidades en la UE. Madre Teresa de Calcuta, mostrando cuáles son las ofertas académicas que tienen para estos estudiantes que van a salir dentro del campo de la Educación para que ya estén observando dónde pueden estudiar y sobre todo aquí en Monagas, donde hay una variada oferta”.

¿Los muchachos de hoy quieren estudiar medicina?

“Sí hay jóvenes que quieren estudiar medicina. Afortunadamente, de hecho en la Universidad Central, de donde soy profesor, una de las carreras más solicitadas es medicina. Ayer en el grupo cuando estábamos hablando había como 150 a 200 muchachos en una fila más o menos larga en la sesión de preguntas que quieren estudiar Medicina y lo importante es desmitificar que la Medicina es una carrera difícil, que la medicina solo pueden ser gente con altísimos promedios. Todo el mundo tiene capacidad de hacer todo, ya verás en la vida. Si te gusta la Medicina, si te gusta el periodismo, unos más y otros menos porque hay que tener claro también que sí debe haber un perfil.

“Si a mí no me gusta la biología, si a mí no me gusta la química, si a mí lo que me gusta es la historia probablemente me va a costar mucho más ser médico. A lo mejor si empieza a estudiar se percata, le empieza a gustar y termina en medicina. A lo mejor yo soy tímido soy tartamudo y quiero ser periodista. No es que no pueda, lo cierto es que me va a costar más que tú que tienes una labia del otro mundo. Entonces, eso hay que tratar de desmitificarlo porque como le digo yo a mis estudiantes de pre y postgrado, en Medicina vemos dos anatomías, una fisiología bioquímica pero hay algo que nos dan en toda la carrera ego uno, ego dos, ego tres o sea, terminamos siendo muchos médicos con un ego que no quieren ni pisar el suelo y esa no es la idea”.

¿Cuál es el diagnóstico que le hace a la medicina en Venezuela?

El día de hoy te podemos hacer una radiografía rapidita de tres patas: El personal. Si no tenemos un personal adecuado en cantidad y en calidad

difícilmente te voy a poder atender. La segunda pata es la infraestructura que no puede estar soportada en cuatro hospitales que datan de hace 40 a 60 años. Tenemos menos del 50% de las camas hospitalarias disponibles en un país de 28 millones de habitantes.

Por supuesto, que el paciente tiene que hacer una fila para entrar a un hospital.

La tercera pata es la calidad de la enseñanza, la calidad de los profesores que cada vez más está en merma porque tenemos una fuga de cerebros en Venezuela que de acuerdo a la Federación Médica Venezolana va por el orden del 40%.

“Se han ido 26 mil médicos venezolanos. La pandemia apenas tiene 4 años que pasó, pero antes de la pandemia ya había emigrado el 40% de los médicos. Si hablamos de las enfermeras, se ha ido el 70 %. Si hay menos personal, hay menos atención”.

El doctor Huníades Urbina espera que las recomendaciones hechas desde la Academia Nacional de la Medicina sean aplicadas para beneficio del sistema de salud en el país.

