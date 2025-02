Leonardo Quijada: En internas del Psuv debe reinar la sindéresis y la armonía

Este lunes 17 de febrero se inició el nuevo ciclo de La Verdad Radio TV, programa moderado por Estrella Velandia a través de Monagas Visión.

El primer invitado de esta etapa fue el diputado al Clsem, Leonardo Quijada quien advirtió que en el proceso interno del Psuv y el GPP para la elección de diputados, parlamentarios a la AN y gobernadores debe reinar la sindéresis política y la armonía.

Señaló que «estamos en un proceso interno de postulaciones del 22 y 23 de febrero. Es un llamado que hizo la Dirección Nacional de nuestro partido. Nuestro Secretario general, Diosdado Cabello que es el jefe de nuestro partido al lado del presidente Nicolás Maduro por supuesto, se hace un primer proceso que es el proceso de postulaciones luego se efectuará la verificación de algunas encuestas y luego un tercer proceso que es el paso de la verificación de los currículos nuestros».

«Todo eso lo verifica la Dirección Nacional de nuestro partido y después de contrastar todos estos aspectos sumados a la consulta de las postulaciones, se tomará una decisión».

En el Psuv hay que recuperar la sindéresis

Resaltó a sus compañeros de partido, a las personas que de una u otra forma a veces se salen de contexto y pierden la sindéresis política, que la recuperen.

«No podemos salir a señalar a los compañeros. Por ejemplo, yo no puedo utilizar esta pantalla para señalar a un compañero o compañera de mi partido, eso no lo haría yo nunca porque no es mi estilo. Y no es el deber ser, no es lo que nos corresponde. Hago un llamado a todos mis compañeros de partido, que mantengamos la paz, la armonía y la concordia».

Aseguró que «estamos en una consulta que nos indica nuestra dirección política nacional. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a una confrontación».

Respecto a su aspiración, quiere continuar haciendo su trabajo político desde el parlamento regional, al considerar que debe seguir formándose, aguardando el proceso de postulaciones.

En lo personal, valoró como muy positiva la gestión del Gobernador Ernesto Luna, hecho que considera debe ser tomado en cuenta, al igual que el logro de la unidad en la organización política regional. Sin embargo, aseveró que todas las aspiraciones que están en el tapete son válidas y tal como afirmó el propio mandatario regional la semana pasada, que participe quien quiera.

Vea la entrevista completa en el canal de youtube:

Leonardo Quijada aprecia la gestión del Gobernador Ernesto Luna como muy positiva.

Lea también:

Robin Ascanio: Pedagógico aguarda apoyo de las autoridades para mejorar infraestructura